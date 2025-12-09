Diputación de Huelva pone en marcha una iniciativa para el acceso a financiación externa de municipios pequeños

Calle de un pueblo de Huelva. - DIPIUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación de Huelva, Rocío Moreno, ha mantenido un encuentro virtual con alcaldes, concejales y técnicos de los municipios menores de 20.000 habitantes de Huelva para explicarles una nueva iniciativa que se ha puesto en marcha desde la institución provincial y que consiste en la realización de un análisis pormenorizado de la situación actual de cada pueblo, tanto interna como externa, sus recursos y su historial de participación en convocatorias, así como los mecanismos de gestión de proyectos.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el objetivo es obtener un informe final pormenorizado que permita identificar cuáles son los principales obstáculos para la regeneración demográfica, así como explorar propuestas que permitan superarlos y reforzar la capacidad de cada municipio para acceder a programas de fomento y financiación externa.

En la reunión mantenida con los representantes municipales, Moreno recordó que la Diputación, a través de su Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, viene trabajando desde hace muchos años con los municipios de la provincia, especialmente los menores de 20.000 habitantes, para, a través de procesos participativos, presentar proyectos a las distintas convocatorias emergentes, tanto europeas como del Gobierno o de la Junta de Andalucía, de forma que se puedan financiar actuaciones importantes en estos territorios.

"Ahora, teniendo en cuenta que los municipios también pueden concurrir a este tipo de convocatorias como beneficiarios por sí mismos, queremos empezar una línea de trabajo encaminada a hacer un análisis detallado de la situación actual de cada pueblo, para saber cual es vuestro punto de partida y cómo podemos reforzar vuestras capacidades para que podáis acceder a esa financiación externa si lo consideráis interesante, por vuestra cuenta", detalló.

Para realizar este estudio detallado se mantendrán contactos y encuentros con todos los municipios y se analizarán cuestiones tanto internas como externas, como, por ejemplo, la situación política y socioeconómica, las dinámicas poblacionales, los servicios básicos, los recursos medioambientales, las oportunidades de cooperación territorial, la organización administrativa, los recursos humanos y técnicos de cada Consistorio, etc.

También se revisará la participación de cada ayuntamiento en convocatorias del último ciclo de programas, como por ejemplo los financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), los fondos Feder y otros fondos europeos, estatales y autonómicos. Por último, se analizará la existencia o ausencia de repositorios de proyectos y de mecanismos para capitalizar esos resultados.

Con toda esta información se elaborará un informe final sobre la situación individual de cada municipio, así como otro documento de síntesis general en el que se identificarán tendencias comunes y recomendaciones estratégicas para mejorar el acceso a los programas de fomento y otras convocatorias.

Una vez completado este primer paso, la idea de la Diputación es seguir trabajando de forma individualizada con cada municipio para "trazar una estrategia a futuro" en la que existan unos objetivos "claros, tangibles y realizables" y "lograr que se impulsen proyectos que tengan un efecto transformador en el territorio y ayuden a fijar la población, sobre todo en los municipios más pequeños de la provincia".