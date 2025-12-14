La Diputación de Huelva y la Universidad de Huelva organizan el curso 'Experto en Derecho del Consumo'

Cartel del curso ‘Experto en Derecho del Consumo’ - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva y la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (UHU) han organizado el curso 'Experto en Derecho del Consumo' que se realizará de forma semipresencial desde enero a junio de 2026. Este curso tiene como objetivo proporcionar una visión teórico-práctica de las cuestiones más relevantes en materia del Derecho del Consumo.

Según ha informado la Diputación de Huelva en una nota de prensa, el curso abordará cuestiones como la legislación del consumo, las cláusulas abusivas, los productos defectuosos, la garantía, el sector bancario y del seguro, las nuevas tecnologías y el comercio electrónico, así como las hojas de reclamaciones, quejas y sugerencias en materia de consumo y la mediación y negociación. Los alumnos también tendrá que llevar a cabo un trabajo de investigación que verse sobre la realización de un estudio de investigación particular sobre algún aspecto de interés en materia de derecho del consumo.

Dirigido a titulados universitarios, alumnos de los últimos cursos y especialistas en el sector, el curso está dirigido por el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Huelva Manuel Jesús Díaz Gómez, y coordinado por la jefa de servicio de la Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Huelva, Raquel Pérez Corralejo.

Según ha concretado la institución provincial, este diploma de Experto en Derecho del Consumo tiene como objetivo ofrecer formación a los profesionales que desarrollen tareas de orientación y defensa de los consumidores y usuarios.

Desde la UHU y la Diputación se ha apuntado que las relaciones de consumo están generando en los últimos años una elevada conflictividad, lo que hace que su conocimiento y manejo tenga cada vez más peso en la formación de los juristas y abogados. Al mismo tiempo, la adaptación de nuestro derecho interno al derecho de la Unión Europea en materia de consumo "hace una necesaria actualización y formación de los profesionales del derecho privado".

Los interesados tienen hasta el próximo 20 de diciembre para realizar la matrícula y toda la información del curso se puede encontrar en 'https://www.uhu.es/titulos- propios/titulaciones/diploma-de-experto-en-derecho-del-consumo'.