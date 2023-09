Diputación ofrece un total de 40.000 horas de formación gratuita a través del nuevo portal 'Club de Empleo'

HUELVA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de la plataforma 'Club de Empleo' que gestiona el Área de Desarrollo Territorial, pone a disposición de la ciudadanía --preferentemente dirigido a personas desempleadas-- un paquete formativo de 40.000 horas, distribuidas en un "extenso catálogo" de cursos que abarca diferentes sectores profesionales, totalmente gratuitos y con la posibilidad de obtención de un certificado de profesionalidad por parte de la Junta de Andalucía, una vez finalizada la acción formativa.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, las personas interesadas en solicitar alguno de estos cursos formativos podrán acceder a la solicitud a través de la dirección https://clubdeempleo.diphuelva.es/forms/oferta_formativa, una vez que se hayan dado de alta en la plataforma.

Los sectores de los cursos ofertados son muy variados, desde alimentación, hostelería y turismo, fitosanitarios y biocidas, educación, gestión y administración, ofimática, pymes, TIC, diseño, ingeniaría, programación, hasta un largo etcétera.

CLUB DE EMPLEO

El 'Club de Empleo' es una plataforma virtual que nace con la intención de convertirse en la herramienta de "referencia" de las personas en situación de mejora o búsqueda activa de empleo de la provincia de Huelva para facilitar su inserción laboral a través de un portal 'vivo', dinámico y en constante crecimiento y actualización, en el que se van a ir añadiendo periódicamente recursos y funcionalidades.

En la dirección https://clubdeempleo.diphuelva.es/portada/ estará aglutinada toda la información sobre las diversas iniciativas que la institución provincial ponga en marcha relacionadas con la formación y el empleo, además de albergar un repositorio de aplicaciones e información indispensable a la hora de buscar empleo.

Con la inscripción en el club, totalmente gratuita, las personas interesadas podrán tener información actualizada sobre becas, cursos, etc., convocadas por la Diputación y estar al tanto de las novedades en este ámbito. De esta forma, con una marca única, toda la información será fácilmente accesible y reconocible y, al tener naturaleza on line, podrá alcanzar a todos los municipios de la provincia.

El espacio web irá incrementando paulatinamente sus contenidos con más secciones como ofertas de empleo, orientación on line, etc. Los contenidos del portal se dividen en varios apartados. Uno de ellos es 'Orientación Laboral', con diferentes artículos y vídeos sobre diferentes temas como redactar el currículum, afrontar entrevistas de trabajo, procesos de selección, herramientas para la búsqueda de empleo, videocurrículum, elevator pitch, portales de empleo, etc.

También 'Información sobre Becas' sobre diferentes tipos de becas, donde destacan las Becas HEBE y Erasmus +, así como un buscador de becas a nivel nacional e internacional. Hay otro apartado sobre 'Práctica Laboral', en el que, a través de las diversas convocatorias de becas, se ofertan oportunidades de práctica laboral de Primera Oportunidad o en diferentes sectores productivos de la provincia.

Otro de los contenidos es 'Formación'. En esta sección el usuario encontrará una amplia gama de cursos de formación. Dispone de diferentes filtros de búsqueda para que pueda encontrar lo que busca fácilmente. Para realizar la inscripción en un curso es necesario crear una cuenta de usuario. Adicionalmente se tiene acceso a diferentes recursos y actividades como talleres, jornadas, charlas, etc.

Por último, existe el contenido 'Iniciar Sesión', en el que el usuario podrá crearse una cuenta de usuario del Club de Empleo. Introduciendo su correo electrónico le llegará un enlace a la bandeja de entrada. Clicando en este enlace se le cargará en el navegador un formulario para que complete sus datos. Una vez completado este registro podrá inscribirse en los cursos que desee y también visualizar el estado de su inscripción en el menú desplegable bajo su nombre.