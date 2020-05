Diputados y senadores del PSOE de Huelva defienden el estado de alarma para "controlar la salud"

HUELVA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del PSOE de Huelva en el Congreso de los Diputados y en el Senado coinciden en la necesidad de seguir en estado de alarma "para controlar la salud, la seguridad en nuestra tierra, llevar a cabo la desescalada y completar la victoria frente al virus" del covid-19.

Así lo ha puesto de manifiesto el coordinador del Grupo Socialista provincial y senador, Amaro Huelva, tras mantener un encuentro virtual rutinario de trabajo con los diputados y diputadas, María Luisa Faneca, José Luis Ramos y Pilar Rodríguez, y senadora y senador, Pepa González Bayo y Jesús González.

Según el portavoz socialista, "lo prioritario en este momento es la salud y salvar vidas, y adelantarse a las pautas establecidas sería desproteger a la ciudadanía". "No podemos correr riesgos, se trata de un asunto muy serio y ante todo debe primar la responsabilidad", ha proseguido.

Amaro Huelva ha explicado que el estado de alarma es "la única herramienta posible para controlar la movilidad entre territorios, asegurando la protección de la población y evitando el aumento de contagios procedentes de otras zonas en las que, lamentablemente, el impacto de la pandemia ha sido mayor que en Andalucía".

En su opinión, "Andalucía se ha beneficiado del confinamiento general para todo el Estado decretado por el Gobierno de España, porque ha sido fundamental para que el impacto de la pandemia fuera menor en la comunidad, y ahora también se va a beneficiar del plan de desescalada gradual, territorializado y adaptable que está desarrollando el Gobierno central".

Por eso, los socialistas han pedido al Gobierno andaluz "responsabilidad y rigor" y que "no especule con la apertura de colegios o de playas si no tiene un plan de seguridad para que la misma se pueda realizar protegiendo la salud de la ciudadanía". "Seamos solidarios, generosos y responsables, y evitemos entre todos un posible rebrote del virus o que llegue a municipios donde no ha tenido impacto", ha continuado.