Disminuyen en un 16% las demandas de disoluciones matrimoniales en Huelva durante 2025

HUELVA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en Huelva durante 2025 se situó en 918, cifra que supone una disminución del 16,39% respecto a 2024 (1.098), según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, consultada por Europa Press.
En el periodo analizado se presentaron 398 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 32,08% menos que hace un año (586). De la misma forma, se registraron tres demandas de separación no consensuada frente a la 16 de 2024. Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio consensuado (474) disminuyeron en un 10,9% y las de separación consensuada, fueron 23, dos más que hace un año.
En los meses de 2025 no se presentó ninguna demanda de nulidad, al contrario de lo que sucedió hace un año, en el que se registró una nulidad.
Asimismo, los órganos judiciales de toda Andalucía registraron el pasado año 15.229 demandas de disolución matrimonial, un 17,7 % menos que en 2024. Andalucía se encuentra entre las comunidades que registraron las tasas de demandas por cada 100.000 habitantes más altas, situándose por encima de la media nacional, que fue de 171,9
Por otro lado, las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas el pasado año en Huelva fueron 94, muy inferior que el mismo año anterior, que fueron 142; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que sumaron 383, tuvieron un descenso muy acusado, ya que hace un año se registraron 496.
Asimismo, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas que se han presentado en 2025 fueron 355, que supone un descenso del 46,45%, mientras que las consensuadas, que fueron 341, se redujeron en un 14,96% respecto al año anterior.