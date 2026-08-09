El dispositivo del incendio de Niebla (Huelva) supera los 600 efectivos: "Cualquier escenario es imprevisible"

1109779.1.260.149.20260809232601 Imagen del incendio de Niebla (Huelva) durante la tarde del domingo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha confirmado el aumento hasta 605 profesionales para combatir el incendio forestal activo desde el pasado jueves en Niebla (Huelva) y que ya ha recorrido 8.000 hectáreas.

"La propagación del incendio ya no es por viento, sino también con fenómenos convectivos, que convierten a cualquier escenario en imprevisible. Trabajamos con esa confianza pero también siendo conscientes de que este incendio es tan difícil, complejo, duro y peligroso que tenemos que estar preparados para cualquier situación", ha señalado en una atención a los medios en el puesto de mando avanzado.

Sanz ha explicado que el trabajo durante la tarde de este domingo ha sido "difícil" ante el aumento del viento y las temperaturas provocando "situaciones peligrosas" para los equipos de extinción.

"Mientras que el tiempo siga así, pues esos fenómenos convictivos y ese riesgo de foco secundario, nos obliga en determinados momentos a tener que retirar los efectivos por el riesgo que para la seguridad de los efectivos tiene", ha destacado el vicepresidente primero de la Junta.

Pese a ello, el consejero ha avanzado que la noche presenta "mejores condiciones" y ha establecido como objetivo "establecer una línea de defensa en torno a las poblaciones que se desalojaron este sábado". En esta línea, ha señalado que se está empezando a emplear "fuego contra fuego" en la zona norte del incendio.

"Es una estrategia quirúrgica que hay que hacer muy medida muy cuidada. Hoy existe una gran oportunidad para desarrollarla y esperemos que tenga buen resultado", ha asegurado Sanz quien ha vuelto a agradecer el trabajo de los profesionales y la coordinación y colaboración de todas las administraciones implicadas.

Por otro lado, Sanz ha confirmado que se mantiene el desalojo a los 474 vecinos de la zona afectada, de los cuales 27 se encuentran instalados en el Teatro de Zalamea, a cuyo alcalde ha agradecido su ayuda y colaboración.

En esta línea, el vicepresidente primero ha querido reconocer el "comportamiento extraordinario" de los alcaldes y el conjunto de la ciudadanía. "Nos están ofreciendo ayuda de todos los municipios, quiero dar las gracias, quiero reconocer que Huelva está siendo hiper solidaria. Emociona ver esa solidaridad, ese apoyo de todos", ha reseñado.

"A nosotros no nos va a parar ese cansancio porque lógicamente tenemos los mejores equipos, tenemos los mejores medios y desde luego vamos a estar volcados hasta que podamos con este incendio", ha aseverado.

PREAVISOS DE DESALOJOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE SEVILLA

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha informado sobre la complejidad que ha supuesto la jornada de este domingo debido a las altas temperaturas y a la expansión del fuego.

En este contexto, Toscano ha indicado que los desalojos no han aumentado pero sí los preavisos a la población que los Servicios de Emergencias han hecho a algunos municipios de alrededor, en este caso a la pedanía de La Delgada y también en el Madroño y cuatro de sus pedanías en Sevilla.

"Estamos en horas nocturnas, probablemente también mañana a lo largo de la mañana hay importantes columnas de humo con los movimientos de viento que venimos explicando durante todas estas jornadas. En muchas ocasiones la ciudadanía, los propios alcaldes, nos muestran su inquietud por la posible cercanía del fuego y de esa humaredad", ha afirmado el delegado, trasladando un mensaje de tranquilidad y de prudencia para los afectados.

Asimismo, ha hecho un llamamiento de evitar los desplazamientos a los municipios que están desalojados, al igual que el transito por las carreteras que permanecen cortadas.

"Podemos generar una situación de riesgo para terceros, pero sobre todo también para uno mismo y es importante, por lo tanto, respetar las indicaciones que desde la emergencia se están trasladando", ha puesto de manifiesto Toscano.