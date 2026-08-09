La Junta mantiene a 474 personas desalojadas por el incendio de Niebla (Huelva) que recorre 8.000 hectáreas

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado por el incendio forestal en Niebla (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que el incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) ha recorrido 8.000 hectáreas, aunque ha señalado que "hay muchas islas y zonas que no se han quemado".

La Junta mantiene desalojadas a 474 personas, de las cuales poco más de 20 están en el Teatro de Zalamea. En una atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado, Sanz ha reafirmado que "no está permitida la vuelta" por el momento, aunque ha señalado la posibilidad de "incursiones puntuales" durante la mañana.

"Solo en casos justificados se organizarán incursiones puntuales por la mañana, acompañados por la Guardia Civil y coordinados por Protección Civil, para alimentar animales o recoger medicación", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que cinco vías se encuentran cortadas por la evolución de las llamas. En concreto, la HU-3106, de Niebla a Valverde; la A-493, de la Palma del Condado a Valverde; la HU-4103, de la Palma del Condado a Berrocal; HU-5104, de Zalamea la Real a Berrocal y la HU-6107 en Berrocal.

Sobre la evolución del incendio, Sanz se ha mostrado "optimista dentro de la complejidad" y ha puesto el foco en la zona sur que se encuentra "consolidada" gracias al trabajo de los efectivos en las últimas horas.

"Hoy el viento va a ser más de oeste, pero realmente en la zona este nos puede quedar todavía con complejidades y con incertidumbre hasta ver dónde puede alcanzar. Se está trabajando muchísimo en el flanco izquierdo y sobre todo intentar evitar que avance más la zona este", ha explicado el vicepresidente primero del ejecutivo andaluz.

Sanz ha vuelto a destacar la colaboración de todas las administraciones y ha agradecido la visita de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la mañana de este domingo.

"Cuando se está aquí ni hay colores políticos, ni hay colores de uniforme, aquí todos somos el mismo equipo", ha reseñado.

Alrededor de medio millar de profesionales trabaja en la emergencia. El dispositivo incluye 250 efectivos de EMA Infoca, 250 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, los 16 profesionales de la BRIF de La Iglesuela y personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, además del resto de organismos activados.

A las 08,00 horas se han incorporado los primeros seis medios aéreos: dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y los dos helicópteros semipesados que acompañan a la BRIF. A lo largo de la jornada podrán operar hasta 26 aeronaves.