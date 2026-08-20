El dispositivo de seguridad desplegado tras el tiroteo en Isla Cristina (Huelva) sigue activo sin incidentes reseñables

Imagen de la zona donde se produjo el tiroteo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ISLA CRISTINA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de seguridad desplegado por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, tanto en Isla Cristina como en Huelva capital, continúa activo tras cuatro días desde que se produjo el tiroteo que el pasado domingo por la noche en la barriada del Rocío de la localidad isleña se saldó con tres personas fallecidas --una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también murió finalmente, otra mujer de 62 años y un menor de 16--, así como con dos heridos, uno leve y otro grave --el hijo de 18 años de una de las fallecidas--.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes policiales que señalan que, de momento, no hay que destacar ningún incidente reseñable, así como tampoco hay novedades respecto a la búsqueda de los autores de los hechos, sobre los que las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas entre clanes como móvil del crimen.

Esto estaría relacionado con los hechos sucedidos en 2024 en la barriada de El Torrejón de la capital onubense, que acabó un hombre muerto y otro herido, aunque no se descartan otras hipótesis en un caso decretado bajo secreto de sumario y que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Huelva, que mantiene las actuaciones sobre el tiroteo de Isla Cristina en secreto de sumario.

Los esfuerzos continúan centrándose en la seguridad ciudadana, así como también en la búsqueda de las dos personas que abrieron fuego con ráfagas de disparos y que en estos momentos continúan en paradero desconocido.

De otro lado, la Guardia Civil informó el miércoles de la localización de las armas que presuntamente habrían sido utilizadas en el tiroteo moral y que fueron aprehendidas por los agentes y serán remitidas al Servicio de Balística para su análisis e informe pericial, toda vez que apunta que una vez finalizado el estudio técnico, serán remitidas junto al informe a la Autoridad Judicial que entiende la causa --investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Huelva--.

Los hechos se produjeron sobre las 22,00 horas del domingo, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública para posteriormente darse a la fuga. Tras el ataque, los presuntos autores intentaron calcinar el vehículo en un pinar cercano al municipio para distraer la atención en su huida, un conato de incendio que pudo ser sofocado por la rápida intervención de usuarios y propietarios de un camping próximo, así como del cuerpo de bomberos.

Cuestionado este lunes el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, sobre si el tiroteo guarda relación con episodios violentos anteriores registrados en 2024 en El Torrejón y en junio de 2025 en la barriada de Huerto de la Potala del municipio isleño, el regidor ha admitido que las indagaciones preliminares de la Brigada de Investigación Criminal sugieren que el ataque iba dirigido contra el resto de esa misma familia.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato. Este juzgado se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que lleva la investigación de los hechos, y el que continúa con la causa.

Al conocido como 'el Baba' se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos, que tuvieron que ser trasladado al hospital. En concreto, 112 recibió sobre las 14,10 del 10 de septiembre de 2024 horas una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón. Tras ello, se produjeron nuevas reyertas, aunque sin heridos.