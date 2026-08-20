Coordinadora antidroga del Campo de Gibraltar urge a Huelva a la movilización social contra el narcotráfico

Imágenes del lugar del tiroteo de ayer donde han fallecido tres personas en Isla Cristina. A 17 de agosto de 2026 en Isla Cristina, Huelva (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha alertado que la situación del narcotráfico en Huelva, tras el episodio de ajuste de cuentas en Isla Cristina con tres personas fallecidas --una de ellas un menor de 16 años-- puede "agravarse" y llegar a "cronificarse" generando un problema social "muy grave" en la zona.

En declaraciones a Europa Press ha apremiado a la sociedad civil de Huelva a que se organice y cree plataformas antidroga para reclamar de forma coordinada medios que permitan luchar contra estas mafias al igual que se ha hecho durante décadas en Cádiz a través de la entidad que preside en la comarca del Campo de Gibraltar, una zona tradicionalmente ligada al narcotráfico desde el sur con la entrada de hachís y de cocaína a través del puerto de Algeciras.

"Ahora mismo, Huelva es la que tiene la peor situación en referencia al narcotráfico en el litoral de España y no hay organizaciones sociales que reivindiquen la lucha contra el narcotráfico", ha comentado Mena, señalado que sin estas entidades, "las administraciones públicas tienden a minimizar el problema".

En Cádiz, según ha explicado, "durante muchísimos años reconocimos que teníamos un problema --con el narcotráfico-- y reclamamos al Gobierno Central y al Ministerio del Interior que lo resolvieran". Así con todo ha reconocido que lo que se está viendo en Huelva no es algo que haya pasado hasta esos límites en la provincia gaditana.

Es por eso que ha abogado por que "de una vez por todas" la gente de Huelva "salga a la calle, encabezadas por sus propios ayuntamientos, sobre todos los pueblos del litoral" al advertir que "como esta situación se cronifique, van a tener un problema muy grave a lo largo de los próximos años. Ya lo están teniendo, pero se puede agravar más".

Tal y como ha trasladado, la labor de la coordinadora que preside actúa desde hace años como "un pepito grillo" para las administraciones, concienciando sobre los problemas y consecuencias del narcotráfico, reclamando medios para combatirlos y recursos para trabajar con la población más afectada por este negocio ilítico.

Además de la falta de respuesta social coordinada en Huelva, Francisco Mena ha hecho hincapié en la situación que el petaqueo, el abastecimiento de gasolina a narcolanchas, está causando en el Coto de Doñana. Al respecto, ha puesto el foco en la contaminación que generan las garrafas de combustible que se abandonan en el río Guadalquivir y en las orillas del parque de Doñana.