Los distritos sanitarios mandan un mensaje de "tranquilidad" y dicen que en Huelva "todas las mujeres son informadas"

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los distritos sanitarios Huelva-Costa Condado-Campiña han mandado un mensaje de "tranquilidad" y "apoyan" las palabras de la delegada de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, que este jueves que, "según los datos" que maneja de las diferentes asociaciones como la AECC o Aocam (Asociación Onubense de Cáncer de Mama), en la provincia "no hay mujeres afectadas" por la "no información" de los cribados de cáncer de mama, toda vez que el distrito afirma que la provincia "todas las mujeres con estudio inicial no concluyente son informadas y están en seguimiento".

En una publicación difundida en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el distrito señala que el Programa de Prevención del Cáncer de Mama "atiende anualmente a más de 40.000 mujeres" en su distrito, "con una tasa de participación mayor al 90% y unos resultados excelentes en el diagnóstico y tratamiento precoz del Cáncer de Mama, mejorando la supervivencia y la calidad de vida".

Asimismo, subraya que en la provincia de Huelva "todas las mujeres con estudio inicial no concluyente son informadas y están en seguimiento según el protocolo para descartar con seguridad el cáncer de mama".

Finalmente, pide que las mujeres que estén "en edad de cribado" acudan a sus citas y "confíen" en los procedimientos diagnósticos, "en los profesionales" y en "la sanidad pública".

Caro afirmó el jueves que "los errores, en un 90% se han concretado en un área del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, concretamente 1.800 mujeres que, no están afectadas de cáncer de mama, sino que están afectadas por la no información" porque "el protocolo dejaba abierto o cerrado esa posibilidad".

Asimismo, apuntó que, "según los datos" que manejaba de "las diferentes asociaciones" como la AECC o Aocam (Asociación Onubense de Cáncer de Mama), en la provincia "no hay mujeres afectadas" por la "no información" de los cribados de cáncer de mama.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (Aocam), María Jesús Peris, quien asistió a la concentración convocada este jueves por la tarde por los fallos en el cribado, recalcó que les están contactando mujeres "que han tenido problemas con sus mamografías, que han recibido un diagnóstico tras varios meses de espera, pensando que todo estaba bien".

En esta línea, con respecto a las declaraciones de la delegada subrayó que la realidad que perciben en la asociación es diferente: "Nosotras no tenemos acceso a los datos oficiales, pero sí estamos recibiendo testimonios directos de mujeres que aseguran haber vivido esta situación, y muchas de ellas están hoy aquí presentes".

El sindicato UGT Huelva lamentó el miércoles que, según los datos "que maneja" la federación, "a fecha de finales de junio y con independencia de los casos anteriores, en Huelva hay en torno a 3.000 mujeres pendientes de que se les cite para hacerse una mamografía", de las cuales "más de 2.000 mujeres estaban en esa fecha fuera del plazo de garantías solo en el hospital Juan Ramón Jiménez".