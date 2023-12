Ecologistas critica que la "agonía" de Doñana "ya estaba anunciada" tras perder el sello ambiental de la UICN

HUELVA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, ha señalado que es "un día triste" tras conocer que el Parque Nacional "no está dentro" de la lista verde de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN), pero "lo más triste" es que "la agonía de Doñana estaba anunciada y denunciada".

En declaraciones a Europa Press, Romero ha criticado que "han conseguido que el permanente acoso y derribo se esté cumpliendo", puesto que la UICN "ha sacado a Doñana de la lista verde por la mala gestión que se está haciendo del parque".

A ello, el ecologista ha apuntado que previamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "ya nos condenó por la sobreexplotación de las aguas subterráneas y el deterioro de los hábitats".

Asimismo, ha referenciado al último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el que "vuelve a indicar que el acuífero está sobreexplotado y además que se está contaminando por nitrato". Asimismo, ha explicado que los científicos de la Estación Biológica de Doñana "llevan años alertándonos sobre la pérdida de biodiversidad y no se ha hecho nada".

"La invernada de las aves, como indicador clave, de medio millón que venían a Doñana, apenas viene la mitad y se van porque la marisma no tiene agua. La reproducción de las aves ha sido casi nula. La flora que depende de los humedales casi ha desaparecido. La marisma lleva unos años que parece más un secarral. Este año apenas se ha inundado el 2%. No hay sólo sequía, lo que hay es saqueo y la única salida de Doñana pasa por hacer un uso racional de las aguas y de los recursos. Tiene que haber agua para la economía pero también tiene que haber agua para la vida de Doñana y eso no está ocurriendo", ha lamentado.

No obstante, Romero ha señalado que desde su organización son optimistas, pero "hay que cumplir estricta y escrupulosamente los acuerdos Estado-Junta" porque, entre otras cosas, "son las indicaciones que han dado los organismos internacionales como la Unesco y Ransar.

"Sobre todo lo que hay que hacer es no repetir los mismos errores del pasado y no estar sometido a los vaivenes y a los intereses políticos partidistas. Hay que cumplir la ley de Doñana y sus diferentes planes de ordenación vigentes que desgraciadamente ha sido el gran mantra de Doñana", ha concluido.