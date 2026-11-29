Archivo - Entorno desolado por el incendio de Niebla en El Berrocal. A 24 de agosto de 2026 en El Berrocal, Huelva (Andalucía, España).- Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha ganado este domingo 29 de noviembre las elecciones generales en Berrocal, localidad onubense más afectada por el incendio iniciado el pasado 6 de agosto en Niebla y que afectó a más de una decena de municipios de las provincias de Huelva y Sevilla arrasando más de 33.000 hectáreas.

Según se desprende del escrutinio al cien por cien, consultado en la página web del Ministerio del Interior, los socialistas han ganado los comicios este 29N en Berrocal con 96 votos y el 42,85 por ciento de respaldo. En las elecciones de julio de 2023, el PSOE también fue la fuerza más votada al obtener 85 votos (39,53 por ciento).

Por su parte, el PP se mantiene como segunda fuerza en el municipio, al obtener 67 votos (29,91 por ciento). En las generales de 2023, obtuvo 72 votos.

Adelante Andalucía se sitúa en tercer lugar con 41 votos y el 18,30 por ciento de apoyo tras no concurrir a las generales de julio de 2023.

Vox se mantiene en el cuarto lugar con nueve votos y el 4,01% de apoyo frente a los seis votos y el 2,79% de respaldo logrado en las anteriores elecciones generales.

Frente Amplio obtiene tan solo siete votos (3,12 por ciento) y Se acabó la fiesta (SALF), dos votos (0,89 por ciento).