El director de 'Plus Ulta', Elías Pérez, y la productora, Agus Jiménez. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cien años después de que cuatro aviadores españoles cruzaran el Atlántico a bordo del Plus Ultra, el documental del onubense Elías Pérez recupera aquella travesía rumbo a Argentina. 'Plus Ultra' se ha presentado en la Sección Talento Andaluz de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la película narra la peripecia de los protagonistas de aquel vuelo de 1926 y reconstruye el contexto en el que se desarrolló. Coincidiendo con su centenario, la cinta se acerca a una de las grandes gestas de la aviación española, una travesía que marcó la historia de la aeronáutica.

Durante la presentación ante los medios, Elías Pérez ha explicado que la historia del Plus Ultra "sigue siendo poco conocida incluso en Huelva", pese a que el vuelo partió de Palos. El director ha recordado que la travesía ya se había contado en libros como el de Enrique Nielsen, pero que "faltaba una película sobre este tema".

Para acercar al espectador a lo que vivieron los cuatro aviadores, el equipo ha reunido más de 350 fragmentos de imágenes de archivo y ha recreado con actores algunos episodios del viaje, "respetando al máximo todo lo que ocurrió". El resultado, en palabras de Pérez, "tiene todos los tintes de una película de aventura".

Más allá de la hazaña, al director le interesaba contar cómo convivieron a bordo cuatro militares de ideologías distintas. Una de las figuras que más le atrajo fue la de Ramón Franco, "tanto por sus convicciones republicanas como por la rivalidad con su hermano Francisco". "Es un personaje con muchísima enjundia", ha señalado.

Pérez espera que el público descubra "la historia detrás del vuelo" y se quede también con el ejemplo de aquellos cuatro hombres que, pese a sus diferencias, "pusieron el bien común como centro".

La salida del Plus Ultra de Palos daba, además, un sentido especial a la cita onubense, ya que "era indispensable presentar este documental en el Festival de Huelva". "Es muy emocionante", ha reconocido.

La productora del documental, Agus Jiménez, ha detallado que la búsqueda de archivos fílmicos llevó al equipo a trabajar tanto en España como en Buenos Aires. Aunque se conservaban numerosas imágenes, el material estaba muy disperso y solo pudieron acceder a una parte. "Conseguimos mucho material inédito, que le da mucho valor al documental", ha destacado.

El "gran reto", según ha explicado la productora de la película, fue combinar esas imágenes con las escenas recreadas, pero "sin inventarnos nada".

Jiménez ha coincidido con el director en que el viaje del Plus Ultra ofrece "un ejemplo de convivencia entre personas de ideologías distintas, capaces de trabajar juntas para alcanzar un mismo objetivo".

La productora ha avanzado, además, que el equipo ya ha iniciado conversaciones para exhibir la película en Argentina, destino de aquella travesía.