Empresarios de Huelva muestran "inquietud" ante las relaciones económicas España-EEUU

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, ha mostrado este miércoles su "inquietud" por las posible represalias económicas para el sector empresarial del país después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante el acto inaugural del I Foro de Empresas Socialmente Comprometidas, donde García Palacios ha señalado que "no se sabe" el alcance de "las posibles consecuencias que esto va a tener, no solo para el sector empresarial, sino para la sociedad en general".

"Recordemos que el 44% del suministro del gas en España procede de Estados Unidos. Eso no afecta solo a las empresas, eso nos afecta a todo y cada uno de los 46 millones de españoles. Y esa inquietud se traduce a las empresas, que hasta ahora son las que generan riqueza y empleo en este país. Cualquier cosa que haga zozobrar esa posibilidad, el problema lo tenemos todos los españoles", ha afirmado.

El presidente de FOE ha subrayado que espera que "prime la mesura, la sensatez y la cordura" y que "dejemos atrás alegatos y golpes de pecho y que la inteligencia esté por encima de cualquier otro tipo de actitud".

Cuestionado sobre si cree que esta situación puede afectar a los proyectos industriales en marcha en la provincia, García-Palacios ha dicho que "espera que no", pero que "sí es cierto que "la guerra que se ha iniciado va a incrementar los precios de todos los insumos que vamos a tener todos los ciudadanos, evidentemente todas las empresas" y esto "va a desordenar mucho toda la política económica de la Unión Europea y algunos proyectos pueden verse afectados".

"Espero que el proyecto que se ha materializado hace un par de días de Moeve, asegurando ya la inversión de más de mil millones de euros en nuestra provincia, no se ve afectado, pero para que no se vea afectado hay que quitar el problema de encima de la mesa. Y por eso desde las organizaciones empresariales hemos pedido que seamos sensatos, que miremos al futuro con una visión de luces largas y que dejemos otras posturas que no tienen nada que ver, pero que puedan afectar mucho a la economía y sobre todo a la sociedad", ha concluido.