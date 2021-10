Empresarios queman el proyecto de los PGE para 2022 y exigen medidas ante el "trato bochornoso" hacia Huelva

HUELVA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios de Huelva han presentado este viernes en la Federación Onubense de Empresarios (FOE) una batería de medidas "simbólicas" que van a llevar a cabo como protesta por lo que consideran el "trato bochornoso" del Gobierno central hacia la provincia de Huelva en cuanto a las inversiones que recoge el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Las mismas han comenzado hoy con la quema simbólica del proyecto de los PGE ante la sede de la FOE, cuyas cenizas entregarán el próximo viernes en la Subdelegación del Gobierno a través de registro de entrada como muestra de lo que le ha parecido a los empresarios este proyecto de PGE para la provincia.

Así, en declaraciones a los medios, el presidente de la FOE, José Luis García Palacios, que ha estado acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, y por miembros de los órganos de gobierno de ambas instituciones, ha señalado que la finalidad de estas acciones es "llamar la atención" al Gobierno de España mostrando el "malestar" y el "descontento" del sector empresarial, así como para solicitar a la ciudadanía de Huelva "que se sume" a estas protestas.

Esta quema simbólica ha sido la primera de las muchas acciones que van a emprender ante lo que consideran unos "raquíticos e irrisorios" Presupuestos Generales del Estado que "no saldan la deuda histórica que en materia de infraestructuras se sigue manteniendo con la provincia, fundamentalmente por parte el Gobierno de la nación".

Entre estas medidas, desde la FOE pedirán al Gobierno la declaración de Huelva como "zona abandonada por la administración central", y solicitarán el "asilo" a países vecinos como Portugal porque "Huelva no se merece seguir siendo tratada tan mal por parte del Gobierno", por lo que estiman que "a lo mejor hay países vecinos que nos tratan mejor", ha señalado García Palacios".

También construirán simbólicamente, y con fondos privados de los empresarios de Huelva, el primer metro de la línea de Alta Velocidad entre Sevilla, Huelva y Portugal, con la intención de que con esta acción "la administración central se tome en serio esta infraestructura". Asimismo, los representantes empresariales lucirán en todos los actos públicos "símbolos de decepción con estos PGE y con cualquier Gobierno que no se crea que Huelva tenga un futuro que, además, se merecen los onubenses".

Igualmente, colocarán en todos sus edificios cartelería solicitando el apoyo de la ciudadanía y "rechazando unos presupuestos tan injustos para nuestro futuro", así como instalarán contadores numéricos en la sede de la FOE y de la Cámara de Comercio con "los millones que el Gobierno adeuda a nuestra provincia, que irían incrementándose día a día" para que "todos los ciudadanos la conozcan".

En este punto, García Palacios ha dicho que estos presupuestos son "inútiles e inservibles para la provincia". "No se puede estar intentando paliar consecuencias de un trabajo no hecho", ha lamentado, antes de añadir que "hay que hacer el trabajo y eso significa invertir en Huelva".

De este modo, ha mostrado su "indignación" ante este borrador de los PGE que "se suma a esa interminable lista de desilusión que han supuesto todos los anteriores presupuestos con esta provincia", toda vez que ha señalado que "ha habido años en los que se han invertido algunas partidas, pero es evidente la deuda histórica que el Gobierno tiene con esta provincia".

Asimismo, ha recordado que en noviembre "deberían estar comenzando las obras de construcción del desdoble del Túnel de Sal Silvestre" que es "una infraestructura totalmente esencial para toda la comunidad onubense, no solo para la agricultura, sino para el agua de consumo y para la industria, así como para el sector turístico".

"Los presupuestos de las últimas décadas se han convertido en unos PGE llenos de desilusión, vacíos de esperanza y hoy hacemos un llamamiento a la sociedad onubense, a las asociaciones y plataformas, para que tomen conciencia de que no podemos seguir así, porque la solución la tiene que plantear Huelva".

PROTESTAS EMPRESARIALES

Por su parte, diferentes representantes empresariales han mostrado también su malestar. Así, el presidente de Aiqbe, Carlos Ortiz, ha señalado que sus empresas están "comprometidas" con el entorno social, ya que sus trabajadores y sus familias "conviven en Huelva", por lo que "los presupuestos y la línea que lleva año tras año pone en riesgo la actividad económica y el futuro de los que trabajamos en nuestra ciudad".

En la misma línea se han manifestado el resto de representantes empresarias que se han dado cita en la FOE, mientras que el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, ha señalado que en Huelva "no pedimos independencia, pedimos dignidad y agua", toda vez que ha remarcado que "no nos podemos permitir un año más en blanco donde no se va a ejecutar ninguna de las infraestructuras que llevan pendientes tantos años", por lo que cree que este es "un punto de inflexión" y ha pedido "la implicación de toda la ciudadanía para decir basta".