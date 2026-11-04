Las empresas asociadas a la Aiqbe (Huelva) alcanzaron una inversión récord de 827 millones de euros en 2025

Presentación de los resultados de la Memoria Aiqbe 2025. - AIQBE

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresas asociadas a la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) alcanzaron en 2025 una inversión récord de 827 millones de euros, la mayor en los cuarenta años de historia de la entidad.

Es una de las principales conclusiones que se extraen de la Memoria Aiqbe 2025 y que se ha dado a conocer en un encuentro anual con los medios de comunicación, una cita en la que ha hecho balance de un año "especialmente significativo" para la asociación, marcado por la celebración de su 40 aniversario, el reconocimiento oficial del Día de la Industria en Andalucía y la incorporación de Laura Montes como nueva gerente.

El encuentro ha contado con la participación del presidente de Aiqbe, Juan del Olmo; la gerente de la asociación, Laura Montes; y Antonio Moreno, director de Sintering, empresa encargada de realizar la Memoria Anual; así como de otros miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Comunicación.

Durante la jornada se han repasado los principales datos de la Memoria Aiqbe 2025. Las empresas asociadas alcanzaron una inversión récord de 827 millones de euros, la mayor en los cuarenta años de historia de la entidad. Con este nuevo máximo, la inversión acumulada entre 2023 y 2025 asciende a 2.182 millones de euros.

Además, el empleo total vinculado a su actividad alcanzó las 23.303 personas, con más de 3.300 empleos directos y 4.171 trabajadores de empresas auxiliares.

Juan del Olmo ha destacado que "los datos muestran que la industria de Huelva continúa invirtiendo y generando empleo, al mismo tiempo que avanza en su transformación".

En este contexto, se han puesto en valor proyectos como CirCular, de Atlantic Copper y el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, junto a otras iniciativas que están desarrollando las empresas asociadas.

Por su parte, Antonio Moreno ha presentado los principales indicadores de la Memoria Aiqbe 2025, entre los que destacan también los 272 millones de euros destinados a actuaciones medioambientales y los 179 millones de euros invertidos en I+D+i.

La jornada ha servido además para abordar los retos que "siguen condicionando el crecimiento industrial de Huelva, especialmente la necesidad de mejorar las infraestructuras eléctricas, ferroviarias e hidráulicas".