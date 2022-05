Ence continúa son su "plan de mejora del entorno forestal del yacimiento de El Castañuelo (Huelva)

HUELVA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Ence-Energía y Celulosa ha indicado que continúa con su "plan de mejora" del entorno forestal del yacimiento arqueológico del Cerro de la Mina, junto a la aldea de Castañuelo, en Aracena (Huelva), un Bien de Interés Cultural ubicado en la finca 'Los Barrancos', propiedad de la empresa.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, se trata de una labor en coordinación con la dirección del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y conforme a "los exigentes criterios de gestión forestal con los que la compañía está comprometida".

De este modo, la empresa ha explicado que desarrolla labores forestales sobre unas cinco hectáreas para "aumentar la biodiversidad y la naturalización con especies autóctonas".

En concreto, esta actuación se está realizando en el entorno del sendero que termina en el "singular enclave histórico celtíbero" junto a la aldea del Castañuelo y que forma parte de los senderos ofertados como equipamiento de uso público por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, después de que Ence cediera el paso público a su finca en 2012.

Al respecto, las actuaciones consisten en la plantación de más de 200 pies de especies frondosas propias de la zona como son alcornoques y encinas, así como labores de protección y mejora de la regeneración natural que se da bajo el cultivo del eucalipto, y otras como la gestión del pastoreo local, para la protección del regenerado y la prevención de incendios mediante la reducción natural del combustible.

Asimismo, para la empresa, la finca 'Los Barrancos' es "un ejemplo de la gestión forestal sostenible que lleva a cabo Ence en todo su patrimonio", ya que convive el cultivo de madera con una de las dehesas "mejor conservadas" del Parque Natural, con especies de aves de ribera protegidas, y con los valiosos restos arqueológicos de la cultura protohistórica onubense, así como con otros elementos socioeconómicos fundamentales para el entorno como son el pastoreo, la apicultura, el descorche o el turismo rural.

De esta forma, la compañía ha señalado que da seguimiento a "uno de los objetivos más importantes de su política de Sostenibilidad: la vinculación real a las comunidades locales y la influencia proactiva en la mejora y transformación social y económica del entorno de sus operaciones".

Asimismo, Ence ha informado de que se encarga de la creación, mantenimiento y desarrollo de superficies forestales, "mejorando su capacidad productiva, manteniendo los valores ambientales y mejorando las áreas del entorno".

Por otro lado, la empresa ha subrayado que gestiona en España "casi 66.000 hectáreas de las que un 70 por ciento se destina a la producción de madera para celulosa y extracción de biomasa para energía; y un 23 por ciento, en torno a 14.800 hectáreas, a la protección y conservación de ecosistemas".

Asimismo, la empresa ha asegurado que su patrimonio forestal está certificado con alguno de los estándares internacionales "más avanzados" en gestión forestal y trazabilidad y cadena de custodia, como son PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) y FSC (Forest Stewardship Council, con número de licencia FSC-C081854) en más de un 85 por ciento.