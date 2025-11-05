Endesa muestra los trabajos de mantenimiento de su central térmica de ciclo combinado en Huelva

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha abierto este miércoles las puertas de su central térmica de ciclo combinado en Huelva para mostrar los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en la central de ciclo combinado desde el pasado 21 de agosto de 2024, con la parada técnica programada de la instalación, y que están sirviendo para reforzar el rotor de la turbina y para instalar nuevos componentes de última generación que permitirán a la central funcionar de forma más eficiente y fiable.

Según ha indicado la compañía en una nota, la delegada de Industria Energía y Minas en Huelva de la Junta en Huelva, Lucía Núñez Sánchez, acompañada por la tercera teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Familia Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico y Fondos Europeos de Huelva, Adela de Mora Muñoz, han visitado, de la mano del director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, los trabajos y han tenido la oportunidad de ver de cerca el rotor de la turbina que llegó la semana pasada directamente desde Abu Dabi tras una puesta a punto en uno de los talleres del fabricante.

De hecho, el traslado de esta pieza clave para el funcionamiento de la central de ciclo combinado ha sido "todo un reto" debido a sus dimensiones de más de 12 metros de longitud, como un edificio de cuatro plantas y su peso de cerca de cien toneladas, equivalente al de una ballena azul. Gracias al uso de una grúa de gran tonelaje la pieza se trasladó en un buque oceánico dentro de un sarcófago especial en el mes de junio de este año, desde Huelva, hasta la capital de Emiratos Árabes.

Allí un laboratorio especializado desmontó pieza a pieza cada componente para hacerle una puesta a punto necesaria cada más de 50.000 horas de funcionamiento. El pasado 4 de octubre el rotor hizo el viaje inverso, desde Abu Dabi hasta el puerto de Huelva, donde llegó el pasado 28 de octubre tras su travesía por mar. Esta semana el rotor se colocará en el interior de la turbina de gas, una maniobra para la que se precisa mano de obra especializada debido al milimétrico trabajo que hay que realizar para ubicarla en la posición exacta desde donde volverá a producir energía para verterla al sistema.

Otro de los trabajos "más relevantes" que se han llevado a cabo durante esta revisión de la central ha sido el cambio del tipo de combustores de la turbina por un modelo mejorado, más eficiente y dotado de la última tecnología del fabricante que aumentará la fiabilidad en la operación y el plazo entre mantenimientos.

Para llevar a cabo estos trabajos de revisión que han supuesto una inversión que ronda los diez millones de euros, Endesa ha contado con un equipo técnico de más 50 personas que han estado trabajando durante estos meses para poner a punto la central térmica de ciclo combinado Cristóbal Colón que se espera que esté operativa a finales de este mes.

La central de ciclo combinado Cristóbal Colón entró en funcionamiento en 2006 con una potencia de 392 megavatios. Esta instalación combina dos ciclos en serie, uno de gas y otro de vapor: el segundo aprovecha la energía residual del primero, lo que permite obtener un mayor rendimiento y una mayor eficiencia. El arranque de este tipo de instalaciones es clave para el respaldo del sistema eléctrico.