El equipo de Gobierno de Huelva prueba en solitario una moción en "defensa de la sanidad" que censura "uso partidista"

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado, con la abstención de Vox y los votos en contra del PSOE y Con Andalucía, la moción del equipo de Gobierno --una de las cuatro presentadas respecto a la defensa de la Sanidad Pública incluidas en el orden del día-- por la que se insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que "garanticen los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para reforzar el sistema sanitario público, especialmente en atención primaria, urgencias y hospitales".

De este modo, el equipo de Gobierno aprueba en solitario esta moción según la cual, "se reafirma el compromiso con la defensa de una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, como pilar esencial del bienestar de la ciudadanía", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Además, la moción Popular apoya una planificación sanitaria "basada en criterios técnicos y profesionales, evitando su utilización con fines partidistas o propagandísticos"; reconoce y "agradece" la labor del personal sanitario, "con profesionalidad y compromiso, como pilar básico del sistema público de salud".

En este sentido, la moción del equipo de Gobierno muestra el "apoyo" y "censura cualquier intento de cuestionar su integridad o profesionalidad; y promueve espacios de diálogo y cooperación institucional entre administraciones públicas, sindicatos, colegios profesionales y asociaciones ciudadanas, con el fin de mejorar la atención sanitaria en Huelva y su provincia".

Por otro lado, con el voto en contra de Vox se ha aprobado el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Huelva. La concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Huelva, Elena Pacheco, ha agradecido el apoyo de PSOE y el Grupo Mixto a una propuesta del equipo de Gobierno "que ha obtenido el consenso mayoritario de sindicatos y trabajadores municipales para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como principio básico y transversal de la organización municipal".

Y, así, "reforzar el compromiso municipal corporativo de tolerancia cero ante todas las conductas constitutivas de acosos sexual, acoso por razón de sexo y/o por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales".

Se trata de un plan cuatrienal que permanecerá vigente hasta finales de 2028 y además de adaptar el texto a los cambios normativos y la legislación vigente, refuerza el eje de formación especializada en igualdad y violencia a toda la plantilla municipal, desde los puestos de jefatura a los puestos bases.

Además se apuesta por la mejora de las medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral para facilitar la asunción de responsabilidades familiares de manera igualitaria, continuando con la implantación en los documentos internos y externos del uso del lenguaje no sexista, y de manera muy especial, trabajar en la prevención y actuación frente al acoso bajo la prioridad de impulsar la igualdad real dentro de la plantilla municipal.

INVERSIONES DE HUELVA EN LOS PGE

Asimismo, a propuesta del equipo de Gobierno, con el apoyo de Vox y el voto en contra de PSOE y Con Andalucía, el pleno del Ayuntamiento de Huelva ha acordado instar al Gobierno de España a "presentar con la máxima urgencia unos Presupuestos Generales del Estado que contemplen las inversiones necesarias para garantizar el desarrollo económico, social y territorial de Huelva y su provincia".

De esta forma, se solicita la inclusión expresa en dichos Presupuestos de partidas para actuaciones "prioritarias" como "la llegada del AVE a Huelva; la modernización y electrificación de la actual línea ferroviaria Huelva-Sevilla; el desdoble del Túnel de San Silvestre y otras obras complementarias; el tercer carril de la A-4; los arreglos necesarios en la H-30, H-31 y otras vías de acceso a la ciudad que son de su competencia; y el apoyo a proyectos de transición energética y sostenibilidad industrial".

Asimismo, se exige al Gobierno "que cumpla con su compromiso y concrete a la mayor brevedad el convenio con la Junta de Andalucía para finalizar la presa de Alcolea"; exigiendo que "se abra un diálogo con los promotores privados del Aeropuerto Cristóbal Colón con el objeto de facilitar el desarrollo de un proyecto cuya única oposición responde a intereses políticos"; y finalmente, reclama a los diputados y senadores de la provincia presentes en ambas cámaras, "una posición clara de defensa de los intereses de su ciudad y provincia".

MONUMENTO A LA MONI

Finalmente, el pleno ha dado vía libre a diferentes modificaciones presupuestarias destinadas a apoyar proyectos de capital, como la demolición de quioscos o la rehabilitación de las pistas deportivas del Polígono San Sebastián, destacando entre ellos, la propuesta del equipo de Gobierno Popular, con el voto a favor de PSOE y Grupo Mixto y la abstención de Vox para dotar con 30.000 euros más a la Asociación Cultural Antonio Herrera Abrio 'La Moni de Huelva', con el objeto de consignar la cantidad necesaria para la financiación del monumento homenaje La Moni.