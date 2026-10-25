La Eracis+ impulsa la inclusión laboral en las zonas desfavorecidas de Huelva

Encuentro en el Centro Social Lazareto de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado una nueva sesión de la Mesa Sectorial de Inclusión Laboral y Desarrollo Socioeconómico, enmarcada en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+), con la participación de las entidades sociales que desarrollan la estrategia en la ciudad, así como de administraciones públicas, organizaciones empresariales y otros agentes sociales implicados en la realidad de los barrios.

El encuentro, celebrado en el Centro Social Lazareto, constituye "un espacio de coordinación y trabajo conjunto entre los distintos actores del territorio", con el objetivo de "favorecer la colaboración entre recursos, compartir avances y promover actuaciones que contribuyan a mejorar las oportunidades de inclusión sociolaboral de la población residente en las zonas desfavorecidas de Huelva", tal y como ha valorado el Consistorio onubense en una nota.

Durante la reunión se han abordado los avances en la elaboración de la Guía de Recursos Sociolaborales de Huelva, una herramienta "destinada a facilitar el conocimiento de los recursos disponibles en materia de empleo, formación y orientación laboral, favoreciendo su difusión y el acceso de la ciudadanía a las oportunidades existentes".

Asimismo, se han compartido los avances en las actuaciones de prospección laboral, orientadas a conocer las necesidades del tejido empresarial e identificar oportunidades que permitan mejorar la conexión entre las personas en búsqueda de empleo y el mercado laboral.

La sesión también ha permitido avanzar en la definición de acuerdos y futuras líneas de trabajo, "reforzando la importancia de la implicación de las entidades sociales Eracis+ y del conjunto de agentes sociales, económicos e institucionales para desarrollar respuestas coordinadas y adaptadas a las necesidades del territorio".

La celebración de estas mesas sectoriales pone de manifiesto la importancia del trabajo en red y de la cooperación entre las entidades y los distintos agentes implicados como elementos fundamentales para "favorecer la inclusión sociolaboral, promover la igualdad de oportunidades y contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en las zonas desfavorecidas de Huelva".

Además de la mesa sectorial de Inclusión Laboral y Desarrollo Socioeconómico, la Estrategia cuenta con otras dos centradas en Inclusión Familiar y Cohesión Social, y Hábitat, Convivencia y Desarrollo Comunitario. Se trata de abordar los ámbitos clave para la mejora de la calidad de vida en las zonas desfavorecidas, como el acceso al empleo, el bienestar emocional y la salud mental, la prevención de drogodependencias, la formación adaptada a las necesidades de la población, la detección de situaciones de infravivienda, el impulso de escuelas de parentalidad positiva, así como el fomento de alternativas de ocio y tiempo libre.

En suma, la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+) está financiada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 y por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, con la participación del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ayuntamiento de Huelva.