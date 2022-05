Espadas anima a los andaluces a "cambiar su destino" el 19J con un "buen Gobierno" del PSOE-A "capaz de gestionar"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Juan Espadas, ha subrayado este viernes que los andaluces tienen el próximo 19 de junio, día de esos comicios, la oportunidad de "cambiar su destino" y favorecer la conformación de un "buen Gobierno" andaluz, en manos de los socialistas, que sea "capaz de gestionar" los fondos con los que cuenta y va a contar la comunidad autónoma la próxima legislatura.

Así lo ha trasladado el candidato socialista en una atención a medios en Punta Umbría (Huelva), localidad a la que se ha desplazado este viernes a primera hora en el marco de su gira para "seguir avanzando en la explicación" del "programa de gobierno para Andalucía" que presenta el PSOE-A, que "no es otro que el de la recuperación de la confianza para mejorar el Gobierno andaluz y para dar mucho más de sí", según ha añadido.

Al respecto, Espadas ha defendido que, "en este momento concreto de la Historia, hace falta en Andalucía el mejor Gobierno posible para gestionar la mayor cantidad de recursos económicos que vamos a tener en los próximos cuatro años", con unos 11.000 millones de fondos europeos que hacen que la que empiece tras las elecciones sea una legislatura "especialmente estratégica" para la región.

Por ello, el dirigente socialista ha insistido en que "hace falta un buen Gobierno, capaz de gestionar, por ejemplo, los Presupuestos que tiene, cosa que no ha sido capaz de demostrar el Gobierno de la derecha" de PP-A y Ciudadanos (Cs), que "en estos momento alcanza un 40 por ciento de la ejecución de esos fondos europeos que culmina en el próximo año", según ha criticado.

Espadas ha apostillado que "lo peor" es que el actual Gobierno de la Junta "no ha sido capaz de explicarle a los ciudadanos cuáles son los proyectos estratégicos que quiere financiar" con los casi 12.000 millones de euros de fondos europeos que la Junta "tiene que dibujar hasta 2027".

En esa línea, el líder socialista ha denunciado "la forma de trabajar del Gobierno andaluz de la derecha de espaldas a los ayuntamientos y a los principales sectores productivos para poner en común y establecer una estrategia, una alianza para la gestión de esos recursos económicos", y ha considerado que eso es "un enorme error para esta tierra".

APUESTA POR LA "CALIDAD" DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Al hilo, ha remarcado que, el 19 de junio, "los andaluces pueden cambiar su destino, decidir de nuevo si quieren un Gobierno que sea capaz de ser ambicioso con Andalucía, de gobernar y gestionar de manera eficaz", y ha puesto de relieve que "los socialistas hemos preparado un proyecto renovado, con el mejor equipo posible, para ser capaz de avanzar y también de consolidar derechos" y garantizar "la calidad de vida de los ciudadanos" a través de los servicios públicos.

Al respecto, Espadas ha reiterado su "compromiso con una Junta de Andalucía que sea capaz de revertir las cifras de desempleo de verdad" en la comunidad autónoma de la mano de "los fondos europeos", y gracias también a la adopción de "las decisiones adecuadas, sobre todo de formación profesional" y "fundamentalmente" orientadas a los jóvenes.

Además, el candidato ha insistido en su "apuesta por la sanidad pública, que no puede continuar en el estado en el que está" actualmente, según ha abundado antes de subrayar que "las pruebas diagnósticas tienen que resolverse en cuestión de horas o días", y "no pueden estar pendientes de una cita de varias semanas".

"No podemos permitir que alguien llame a su médico de cabecera y le dé cita para diez o 15 días, o que vaya a hacerse una analítica y tenga que esperar un mes", ha advertido Espadas, que ha subrayado que eso no había ocurrido "jamás" en la sanidad pública andaluza, que él no quiere que sea "mediocre", y que dé "en 48 horas como máximo" las citas de los andaluces con sus médicos de familia.

De igual modo, ha defendido que "hay que apostar por nuestros sanitarios" y "ser capaz de mejorar sus condiciones salariales y laborales" para "retenerlos en Andalucía", y por que el Gobierno de la Junta "invierta más en sanidad pública" y no se dedique a transferir "fondos a la sanidad privada".

Espadas se ha referido también a la educación, para la que propone "una oferta pública en Andalucía que siga manteniendo los niveles que siempre tuvo, que significaban un 80 por ciento de oferta de educación pública", y que ésta no sea "de segunda categoría".

Igualmente, el candidato socialista ha reivindicado una "mejor dotación económica y de plazas de mayores para residencias y también para el personal de ayuda a domicilio", y que la Junta le dé "la excelencia que queremos para ese cuidado de los mayores y del personal que cuida" de ellos, con una reducción de las listas de espera para los potenciales usuarios.

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

Juan Espadas ha garantizado que el PSOE-A va a trabajar sobre todo eso "con ilusión, con confianza, y con la seguridad de que, si conseguimos que el 19 de junio los andaluces de manera masiva, mayoritaria, vayan a votar, el próximo Gobierno" de la Junta "será socialista", según ha incidido.

Para ello, ha defendido que hay que "explicar, argumentar, escuchar, proponer, ilusionar". "Se trata de recuperar la confianza" que el PSOE tuvo en Andalucía durante "más de 37 años", según ha resumido antes de agregar que los socialistas pueden ahora explicar a los andaluces "si hemos retrocedido o avanzado" tras esta legislatura gobernada por PP y Cs, sin "vender humo", y con "un producto nuevo, un equipo renovado", y "con todas las ganas y la ilusión".

Ha insistido en que "hay que analizar el balance de gestión de estos tres años y medio" de gobierno de Juanma Moreno, algo que "el PP claramente no quiere hacer", según ha criticado, y al respecto ha insistido en censurar la "negativa" del presidente y candidato del PP-A a realizar un "cara a cara" con él para "debatir sobre cada uno de los elementos de su gestión".

En esa línea, ha sostenido que Moreno "solamente quiere que las elecciones sean cuanto antes y, si es posible, que se enteren cuantos menos andaluces, mejor".

Finalmente, Espadas ha defendido que, si él gana las elecciones, "los alcaldes de Andalucía van a tener un presidente de la Junta que ha sido alcalde, que sabe perfectamente y siente como un alcalde, y que sabe que, apoyándonos en la administración local, somos capaces de, con los mismos recursos, sacarles mucho más partido para los ciudadanos".