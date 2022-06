Espadas encara el final de la campaña del 19J "ilusionado, muy satisfecho" y confiado en los "frutos" de su trabajo

AYAMONTE (HUELVA), 16 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juan Espadas, ha señalado este jueves que encara la recta final de la campaña de dichos comicios, que concluye este viernes, "ilusionado, muy satisfecho" y con la confianza en que el trabajo realizado en estas dos semanas "dará sus frutos".

Así lo ha trasladado Juan Espadas en una atención a medios en el transcurso de una visita a la conservera Pesasur ubicada en el municipio onubense de Ayamonte, con la que ha iniciado su agenda de actividades de la penúltima jornada de la campaña electoral, y en la que ha estado acompañado, entre otros, por la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados; la secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón; la cabeza de lista del PSOE por Huelva, María Márquez, y la alcaldesa de la localidad, la socialista Natalia Santos.

Preguntado por las sensaciones con las que llega al final de la campaña, el candidato socialista ha comentado que si las contara podría parecer que se ha "venido arriba", y prefiere "no darles pistas a mis adversarios".

"Me gusta jugar mis estrategias", ha añadido antes de señalar que cree que los socialistas andaluces han "acertado de pleno en la campaña". "Creo que hemos montado una campaña de verdad, de convicción en que un proyecto se consigue llevar a cabo cuando quienes son sus protagonistas, los ciudadanos, se sienten de verdad convocados, interpelados y protagonistas de la misma", ha abundado.

Ha reivindicado que "desde hace semanas", cuando había quien "no tenía claro qué perfil" tenía que tener la campaña o si debía haber campaña, en el PSOE-A tenían "muy claro que la oportunidad del PSOE con un proyecto renovado, aún con necesidad de tiempo para ser conocido, con nuevas candidaturas, tenía que ser enormemente intenso".

LA CAMPAÑA LE HA VENIDO "MUY BIEN" AL PSOE-A

"Y lo hemos hecho más intenso aún", ha puesto de relieve Juan Espadas, que ha defendido que "esta campaña electoral le ha venido muy bien al PSOE de Andalucía", porque "nos ha permitido ser capaz de unir más que nunca el partido" tras "muchos meses de congresos y decisiones en el ámbito interno".

"Sabíamos perfectamente, porque asumimos nuestras responsabilidades con la ciudadanía, el momento en el que tocaba exclusivamente dedicarnos a trabajar para recuperar la confianza de los andaluces", ha continuado Espadas, que ha valorado que lo han hecho "como una auténtica maquinaria, como esa que tanto teme el señor (Juanma) Moreno, y hace bien, que cuando se pone consigue sus objetivos".

El candidato socialista ha dado por hecho que el 19 de junio crecerá "la tasa de participación" de los ciudadanos en las urnas, "igual que ya lo ha hecho en el voto por correo", y se va a ver que "el voto progresista se moviliza y esta vez no se va a quedar en casa, porque ningún progresista, ninguna persona que tenga claramente un compromiso con Andalucía, que le duelan los servicios públicos, que haya sufrido lo que hemos sufrido estos tres años y medio", va a dejar de votar.

Para Espadas, los socialistas han "acertado" en "identificar, escuchar y hacer propuestas a quienes realmente en la calle nos dicen 'oye, queremos otra cosa, queremos más, queremos una Andalucía que funcione, y este Gobierno, el actual, no es la solución', y 'queremos un gobierno de verdad que se comprometa con Andalucía'".

"SENSACIONES" POSITIVAS

"Así que estoy muy satisfecho y absolutamente ilusionado", ha añadido Espadas, que ha comentado que nota "esas sensaciones que a veces me han ocurrido en otros momentos en mi vida en las que todo el mundo me decía, 'oye, qué difícil es esto'", y él piensa que "cuando uno se queda exhausto por haber hecho todo lo que tenía que hacer, y no le queda nada pendiente, tiene la tranquilidad de que seguramente eso dará sus frutos".

"Y generalmente, cuando eso me ha pasado en la vida, ha acabado dando sus frutos", ha indicado Espadas para añadir que tiene la "confianza" en que la del 19 de junio "será de nuevo una de esas noches", y en ella "alguno no lo va a pasar bien", en referencia a quienes "lo daban todo por hecho con demasiada soberbia", y que "van a comprender que al final eso era una falta de respeto a los que tenían que decidir, que son a los que al final hay que escuchar", según ha remarcado el líder del PSOE-A, quien ha concluido queriendo dejar claro que "lo que decidan" los andaluces en las urnas "bien decidido estará", porque "los socialistas somos siempre gente muy respetuosa con los ciudadanos".