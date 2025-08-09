El espectáculo de doma 'La Leyenda del Pájaro Azul', broche de oro de las XXVIII Jornadas Medievales de Cortegana

Imagen de las fiestas medievales de Cortegana (Huelva), que acabarán este domingo con un espectáculo de doma vaquera. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Las XXVIII Jornadas Medievales de Cortegana se encaminan hacia el final tras tres intensos días con miles de personas que han llenado las calles de la villa para disfrutar de una programación repleta de propuestas culturales, históricas y festivas.

El broche de oro llegará a las 23:00 horas, a los pies del Castillo de Cortegana, con el espectáculo de clausura 'La Leyenda del Pájaro Azul', a cargo de Paco Martos HorseShow.

Será un show único de doma en libertad en el que la tradición ecuestre se fusionará con la belleza, la fuerza y la creatividad para ofrecer una experiencia sensorial inolvidable, según una nota municipal.

En unas jornadas dedicadas al caballo y a su valor en el mundo medieval, no podía haber mejor protagonista para cerrar la edición de 2025.

Con este impresionante cierre, Cortegana despedirá unas Jornadas Medievales que han vuelto a demostrar su capacidad para conectar tradición, historia y cultura con un ambiente festivo y familiar que atrae a visitantes de todos los rincones.

Desde su inauguración el jueves, el evento ha ofrecido música, danza, teatro, animación de calle, mercado medieval, tabernas, campamento, gastronomía, artesanía, talleres temáticos y un sinfín de actividades que han consolidado una vez más su condición de las medievales más antiguas e importantes de Andalucía, según una nota municipal.

Este domingo la actividad continuará con la misma intensidad para quienes quieran apurar hasta el último instante la magia de esta cita única.

Entre las propuestas más destacadas de la jornada se encuentra la Competición de Mozos y Mozas, que tendrá lugar a las 21:00 horas en el Castillo, así como el concierto de Ensemble Alfonsí en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador, también a las 21:00 horas.

Declaradas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía, las Medievales de Cortegana se han convertido en un referente lúdico y cultural del verano, atrayendo a visitantes de provenientes de todos los puntos de España.

Durante cuatro días, todo el pueblo se transforma para sumergir a vecinos y visitantes en una experiencia única bajo los muros de su imponente castillo medieval, donde la historia, la tradición y la convivencia se entrelazan para crear una atmósfera mágica que permanece en la memoria e invita a regresar cada año.