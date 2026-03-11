Exponen en Moguer (Huelva) cuatro cartas inéditas de Zenobia Camprubí que acercan a momentos "fundamentales" de su vida

Exposición de las cartas inéditas de Zenobia Camprubí. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez de Moguer (Huelva) expone este mes de marzo --enmarcadas en la Pieza del Mes de la Fundación del premio Nobel-- cuatro cartas manuscritas e inéditas de Zenobia Camprubí que se han incorporado recientemente a los fondos documentales de la institución.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Moguer en una nota, el conjunto epistolar permite acercarse a "dos momentos fundamentales" en la vida de Zenobia Camprubí: su papel como orientadora y "referente" dentro del ámbito familiar en los años veinte, y su "compromiso solidario y organizativo" durante los inicios de la Guerra Civil y el exilio, especialmente en relación con la protección y sostenimiento de una guardería infantil.

Se trata de dos cartas manuscritas enviadas por Zenobia en 1921 a su primo Félix Camprubí Darna, donadas por Juan Camprubí Sala; y otras dos cartas fechadas en 1936 --una dirigida a Josefina Camprubí y otra, escrita conjuntamente con Juan Ramón Jiménez desde Nueva York-- donadas por Francesc Galí.

Las misivas, hasta ahora inéditas, proceden de dos donaciones realizadas a la Fundación por la familia Camprubí en 2023 y 2026, un material que ocupa desde hoy un lugar de privilegio en el recorrido museográfico por el espacio juanramoniano.

Con esta nueva incorporación, la Casa Museo continúa ampliando su patrimonio documental y reforzando su papel como centro de referencia en el estudio y difusión del legado de Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez.