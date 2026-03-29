Extinguido el incendio de Aroche (Huelva) que movilizaba tres grupos de bomberos forestales

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. Imagen de archivo. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por extinguido a las 17,45 horas de este domingo el incendio que se ha declarado en la tarde de este Domingo de Ramos en el término municipal onubense de Aroche.

Así lo ha indicado la dirección de extinción en el perfil de 'X' del Infoca, consultado por Europa Press. En la zona se encontraban trabajando tres grupos de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.

Asimismo, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía había dispuesto de una autobomba para procurar apaciguar las llamas de este incendio forestal