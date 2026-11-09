Extinguido un incendio en un chiringuito de Matalascañas (Huelva), sin daños personales

Bomberos trabajando en las tareas de extinción en el chiringuito Bananas de Matalascañas (Huelva). - POLICÍA LOCAL DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva han extinguido este lunes un incendio en el chiringuito Bananas de Matalascañas (Almonte), sin que haya que lamentar daños personales de ningún tipo.

Según ha indicado la Policía Local de Almonte, a través de sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, a primera hora de este lunes se ha registrado un incendio en el chiringuito Bananas de Matalascañas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, Guardia Civil y Policía Local, cuya intervención permitió controlar el fuego con rapidez. Por el momento, se desconocen las causas del incendio. Los daños han sido exclusivamente materiales.

Así, la Policía Local ha destacado que no hay daños personales y ha agradecido "la rápida intervención y coordinación" de todos los servicios que han participado en la actuación.