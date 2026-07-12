Extinguido el incendio forestal declarado el viernes en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva)

Archivo - Medios aéreos trabajan en las labores de extinción de un incendio. Europa Press. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado este domingo por extinguido el incendio forestal que se declaró el pasado viernes, 10 de julio, en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva).

Así lo ha dado a conocer el Plan Infoca en un apunte en su cuenta oficial de la red social 'X' publicado pasadas las 21,00 horas de este domingo.

Previamente, desde dicho dispositivo habían explicado a Europa Press que este domingo se mantenían aún siete bomberos y un vehículo autobomba en labores de refresco en la zona para tratar de liquidar y dar por extinguida esta emergencia.

El incendio se dio ya por estabilizado durante la noche del pasado viernes, después de que durante la tarde se movilizaran medios aéreos y terrestres para sofocarlo.