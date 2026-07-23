Extinguido el incendio forestal originado durante la madrugada en Alosno (Huelva)

Bomberos actuando en el incendio de Alosno (Huelva). - INFOCA

ALOSNO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca han logrado extinguir a las 17,55 horas el incendio originado en la madrugada de este jueves en un paraje de Alosno (Huelva).

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el incendio quedó estabilizado a las pocas horas de originarse, toda vez que fue controlado a mediodía.

La delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, ha explicado que se declaró en la madrugada de este jueves, pero "por suerte", al tener medios en el incendio de El Cerro de Andévalo se destinaron efectivos a ese incendio y "se ha podido controlado muy rápido"

Cabe recordar que Alosno sufrió un incendio a principios de junio que obligó a elevar la fase de emergencia a situación operativa 1, y afectó también a los términos de Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, aunque "sin afección a la población" y que calcinó más de mil hectáreas.