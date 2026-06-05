Extinguido el tercer incendio en tres meses en una planta de reciclaje en Almonte (Huelva)

Archivo - Imgen del incendio en la planta el pasado mes de abril, cuando también afectó a zona forestal. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE HUELVA - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han extinguido este viernes el tercer incendio desde abril en la planta de reciclaje del paraje del Montehigo de Almonte (Huelva) y que tras darse por extinguido a las pocas horas, volvió a reactivarse.

Según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva a Europa Press, el incendio se extinguió y "a las pocas de horas volvió otra vez a reiniciarse", algo que suele ser habitual en una zona de escombreras de plástico.

Así las cosas, en la mañana de este viernes volvieron a desplazarse a la zona un cabo, tres bomberos y dos vehículos del Parque de Almonte, que se han retirado ya, de forma que el fuego quedó confinado dentro de la parcela del vertedero de plásticos, por lo que la afección se circunscribe al material plástico almacenado en la planta.

El incendio se declaró el jueves donde el Consorcio actuó desde el mediodía en la zona del punto limpio por un incendio en los plásticos que "se viene sucediendo varias veces", señalaron. El incendio produjo en el interior de la parcela del depósito de plástico y también se ha extendido a una zona colindante, ocupando entre las dos aproximadamente unas dos hectáreas.

Hasta la zona se desplazaron dotaciones de los parques de Almonte y San Juan del Puerto, con un sargento, dos cabos, seis bomberos, una nodriza, un vehículo rural pesado y dos vehículos urbanos ligeros, además de la colaboración de un tractor con una cuba

Se da la circunstancia de que es el tercer incendio registrado en esta planta, ya que los pasados 19 de mayo y 20 abril tanto el Consorcio como el Infoca tuvieron que actuar para sofocar las llamas.