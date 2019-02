Familiares del presunto asesino de Laura Luelmo se ratifican ante la juez: "Si ha sido que lo pague"

Actualizado 07/02/2019 14:57:36 CET

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El padre y las dos hermanas de Bernardo Montoya, el presunto autor de la muerte de la joven Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) el pasado mes de diciembre, han declarado en los juzgados de Valverde del Camino y han ratificado su declaración al afirmar que si ha sido el autor del crimen "que lo pague".

Una de las hermanas de Montoya "se ha acogido a su derecho a no declarar" mientras que el padre y la otra hermana se han mantenido en afirmar que "si lo ha hecho que lo pague", además de declarar que están "sufriendo mucho como familia" y que están estigmatizados por la situación.

Fuentes de la acusación particular, ejercida desde el despacho Abogados Castellana 266, han explicado a Europa Press que los dos declarantes han incurrido en "ciertas contradicciones" a la hora de contestar a las preguntas formuladas por la juez, la fiscal y la acusación particular sobre el día que ocurrieron los hechos. Asimismo, estos familiares han negado que "hayan contratado un abogado particular" para defender a Bernardo Montoya.

Cabe recordar que el padre quiso trasladar, tras conocerse la autoría del crimen, su pésame a la familia de la joven, a la que pidió perdón. "Si mi hijo lo ha hecho que lo pague", aseguró en declaraciones al programa Andalucía Directo, recogidas por Europa Press. Igualmente, apuntó que la última vez que vio a su hijo fue el 12 de diciembre, día en el que desaparece la joven, "entre las 16,30 horas o 17,00 horas", y tuvo conocimiento de todo después por los medios de comunicación.

"Si lo ha hecho, que lo pague, porque eso no se puede hacer", manifestó entonces el patriarca de la familia Montoya, que también recordó que la casa donde vivió de alquiler Laura Luelmo en El Campillo era de su propiedad y que hace años que la vendió.

En esa misma línea se pronunció una de las hermanas de Bernardo, Dolores Montoya, que incidió en pedir perdón a la familia de Laura Luelmo e insistió en que renegaba de su hermano y que el resto de miembros de la familia Montoya "no tiene culpa" de lo que pudiera haber hecho.

Por su parte, Bernardo Montoya sigue interno en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), tras su ingreso la madrugada del día 22 de diciembre en el módulo de enfermería del centro penitenciario de Huelva con un interno de apoyo para reforzar su vigilancia. No obstante, dada la entidad del delito investigado en el caso se ha considerado oportuno su traslado de la provincia de Huelva.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino decretó ese sábado 22 a las tres de la madrugada el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Bernardo Montoya. La jueza lo investiga, por el momento, por los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual.