Fátima Báñez será enterrada en San Juan y recibirá velatorio en Huelva

Archivo - La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, será enterrada en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por "expreso deseo de la familia", y recibirá velatorio en Huelva capital, aunque se desconoce día y hora del entierro porque se está pendiente del traslado de sus restos mortales.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de un comunicado, quien ha expresado su "más profundo dolor y consternación" tras confirmarse el trágico fallecimiento de la paisana Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

"En estos momentos de inmensa tristeza, San Juan del Puerto se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, trasladándoles todo su cariño, apoyo y más sentido pésame ante tan triste pérdida", han indicado.

Además, desde el Ayuntamiento han asegurado que su familia ha querido expresar su "sincero agradecimiento" a la población y medios de comunicación por "las innumerables muestras de cariño, afecto y solidaridad que están recibiendo desde que se conoció la noticia". De la misma forma se solicita "respeto y comprensión en estos difíciles momentos, para afrontar el duelo en la tranquilidad que necesitan".

Asimismo, el último adiós a Fátima Báñez, por "expreso deseo de su familia", tendrá lugar en el municipio, donde recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. El velatorio se instalará en el tanatorio de Huelva.

Además, desde sus profundas convicciones religiosas, se celebrará una misa en la parroquia de San Juan Bautista de la localidad, templo al que Fátima "profesaba una especial devoción".

"San Juan del Puerto comparte el dolor de esta pérdida y acompaña a su familia y allegados en estas horas de profunda tristeza, haciendo suyo el sentimiento de duelo por la marcha de una paisana muy querida", finaliza el comunicado.