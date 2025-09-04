Fernández lamenta el atropello mortal en la A-49 (Huelva) y pide "respeto a las normas" tras un verano "trágico"

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado este jueves la "tragedia" que ha supuesto el atropello mortal el pasado domingo en la A-49 en el término municipal de Trigueros (Huelva) en el que perdieron la vida dos mujeres, vecinas de Tomares (Sevilla), una de las cuales, además, se encontraba embarazada, por lo que ha pedido "respeto" a las normas de circulación y ha señalado que ha sido un verano "trágico" en la comunidad autónoma.

Así lo ha manifestado Fernández a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Sevilla, donde ha señalado que Andalucía "en estos meses de verano, julio-agosto, ha sido la comunidad autónoma donde más fallecidos ha habido", por lo que ha subrayado que la operación de verano ha resultado, "una vez más, trágica" en la región.

Respecto al atropello, ha explicado que la investigación se encuentra "abierta", pero que se ha comprobado que "hay un caso omiso a las normas de circulación y a todas las reglas y reglamentos de circulación que regulan precisamente esa actividad", que tiene "un riesgo evidente" y, por ello, ha insistido en "el respeto a las normas y en la ausencia de consumo de cualquier tipo de sustancia, alcohol o sustancia psicotrópica que pueda alterar las condiciones psicofísicas de la persona que va al volante".

"Es una investigación que sigue abierta, de nuevo una tragedia, de nuevo una situación difícil y eso me lleva a pedir a todos los que tienen que salir a la carretera, especialmente en las fechas que son más propicias a la aglomeración y a la existencia de mayor vehículos en nuestras vías, a tener la máxima precaución y el máximo respeto a la norma de circulación porque las consecuencias lamentablemente no pueden ser tan graves como esta, con ese número de fallecidos y en esa situación además tan sumamente dramática, una mujer en este momento en estado de gestación", ha lamentado.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, en funciones de guardia, acordó en la noche del martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor del vehículo que este pasado domingo atropelló mortalmente a esta dos personas en la A-49 a la altura de Trigueros, las cuales se habían bajado de su vehículo tras sufrir el pinchazo de una rueda.

Así lo indicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha señalado que, inicialmente, se le atribuye un presunto delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo los efectos de sustancias drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave con vehículo a motor y dos presuntos delitos de lesiones.

Los hechos sucedieron sobre las 14,30 horas del domingo cuando varios testigos han llamado al teléfono 112 para alertar de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva. En los avisos los ciudadanos que llamaron indicaban que había varios heridos y podía haber atrapados.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil confirmaron que había dos personas fallecidas y una herida. Según los servicios de emergencia, todo apuntaba a que la furgoneta sufrió un reventón de una rueda, dos ocupantes se bajaron y fueron atropellados por el turismo.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, alertados por el 112, agentes de la Guardia Civil, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizaron un helicóptero, los bomberos y mantenimiento de carreteras.

Por su parte, el alcalde del municipio sevillano de Tomares, José María Soriano, ha anunciado en su cuenta oficial de 'X' que las dos fallecidas eran vecinas de Tomares y ha expresado en nombre del municipio su "más sentido pésame" a la familia y seres queridos de las víctimas del incidente.