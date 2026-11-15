Fernández (Vox) reclama al Gobierno medidas urgentes ante el incremento de la violencia y la inseguridad en Huelva

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández. - VOX HUELVA

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández, ha mostrado su preocupación por el incremento de los episodios violentos registrados en la provincia durante los últimos meses y ha reclamado al Gobierno de España medidas urgentes para reforzar la seguridad ciudadana y dotar de más medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según ha informado Vox Huelva en una nota, Fernández ha advertido de que esta situación no afecta únicamente a Huelva, sino al conjunto de Andalucía, donde, según ha señalado, "en los últimos dos meses se han producido al menos 30 incidentes con armas de fuego, prácticamente uno cada dos días".

De este modo, el candidato de Vox ha recordado algunos de los sucesos más graves registrados recientemente en la provincia, como el crimen de Isla Cristina y el ataque a agentes de la Guardia Civil desde una narcolancha en agosto. Además, de los episodios de robos violentos protagonizados por un reincidente en Rociana del Condado en septiembre, el tiroteo contra un vehículo de la Guardia Civil con armas de guerra en Gibraleón en octubre, o la reciente reyerta mortal en la barriada de Isla Chica (Huelva) donde había fallecido otro joven de forma violenta a principios de año.

Ante esta sucesión de acontecimientos, Fernández se ha cuestionado "qué está haciendo el Gobierno y dónde está el Ministerio del Interior" para poner solución a una situación que, a su juicio, "está deteriorando la tranquilidad de los ciudadanos".

En este contexto, "Huelva ha sido siempre una provincia tranquila. Los onubenses nos hemos sentido protegidos y eso ahora mismo no está pasando", ha lamentado. Por tanto, el cabeza de lista de Vox ha manifestado las carencias que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según ha explicado, los representantes de la Guardia Civil trasladan un déficit de 500 agentes en sus plantillas, mientras que los efectivos de la Policía Nacional denuncian la falta de dotaciones, chalecos de protección y vehículos necesarios para desarrollar su trabajo diario.

Asimismo, Fernández ha insistido en la necesidad de que el Ministerio del Interior atienda estas reivindicaciones y garantice que los agentes dispongan de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones con seguridad y eficacia. "Desde Vox decimos que esto se tiene que acabar y que la seguridad, de forma inmediata, tiene que volver a nuestras calles", ha concluido.