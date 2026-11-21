La clase magistral de Fernando Franco en el marco del Festival de Huelva, organizada en colaboración con DAMA, y la participación del programa Cinenido. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso de transformar una idea en una película y las oportunidades para impulsar nuevos proyectos han centrado las últimas actividades de formación e industria de la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. La clase magistral de Fernando Franco, organizada en colaboración con DAMA, y la participación del programa Cinenido, celebradas este viernes, han completado una agenda que ha reunido a estudiantes, cineastas y profesionales en torno a las distintas etapas de la creación audiovisual.

Según ha indicado el festival en una una nota de prensa, bajo el título 'De la idea al guion que financiar', el director, guionista y montador Fernando Franco ha abordado el paso de la idea al guion y cómo plantear su posterior financiación.

La sesión ha prestado especial atención a las decisiones profesionales y a los retos emocionales que afronta el cineasta al iniciar un proyecto, ofreciendo una visión del proceso que conecta la escritura con las posibilidades de llevar una historia a la pantalla.

Ganador del Goya a la Mejor Dirección Novel por 'La herida', Franco ha estrenado este año 'La luz'. A su trayectoria como director se suma su experiencia en el montaje de más de veinte largometrajes, entre ellos 'Blancanieves' y 'Robot dreams', así como su labor docente en la ECAM, donde coordinó la Diplomatura de Montaje durante más de una década.

Por su parte, Cinenido ha participado en el certamen con tres proyectos: 'Fresh Spring Rolls', de Uliane Lima Tatit, un drama psicológico ambientado en Bangkok; 'La verbena', de Joan Vives Lozano, una comedia negra con elementos de realismo mágico; y 'Mira', de Daniella Saba, un thriller con elementos fantásticos que transcurre en un pueblo aislado de Minas Gerais, en Brasil.

Este programa de desarrollo de proyectos facilita a los guionistas el acceso a espacios de formación y el contacto con profesionales para impulsar sus obras y sus trayectorias. Además de su colaboración con Huelva, mantiene acuerdos con el Festival de Sevilla y MAFIZ-Festival de Málaga, ampliando las oportunidades de sus participantes para acercarse a la industria.

Estas dos iniciativas se suman a las actividades celebradas durante las primeras jornadas del Festival. El actor Adrián Lastra compartió su experiencia con el alumnado del IES Pintor Pedro Gómez en una clase magistral organizada con la Fundación Aisge, mientras que el guionista, productor y director Beto Marini impartió una sesión a los participantes de CreANDo, el programa de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía que apoya el desarrollo de guiones de autores y autoras andaluces.

La actriz, guionista y directora Sara Sálamo también participó con la clase magistral 'Emprender en la cultura: Creatividad y gestión', en colaboración con la Fundación Atlantic Copper, dedicada a "las decisiones, el liderazgo y la resiliencia que exige sacar adelante un proyecto cultural". Los encuentros profesionales de CreANDo y la Residencia de Cine de Extremadura completaron esta programación.

La residencia, que colabora con el certamen desde 2025, acudió con los proyectos 'La muñeca', de Puerto Rico; 'Bronce', de México y Extremadura; y 'Ojos color océano', de Extremadura, para favorecer nuevas conexiones profesionales y explorar oportunidades de financiación y coproducción.