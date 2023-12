Fertiberia en Palos (Huelva) registra una pequeña fuga pero niega su relación con un episodio de fuertes olores

HUELVA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La planta de Fertiberia en Palos de la Frontera (Huelva) ha registrado este martes un incidente debido a una "pequeña fuga de urea" que ha sido controlada por medios propios y "no ha afectado a personas ni al entorno", según han indicado tanto Emergencias 112 como la propia empresa a Europa Press. Además, la compañía ha negado relación de este suceso con el episodio de fuertes olores registrado también en esta jornada.

Según ha indicado el 112, durante la mañana de este martes se ha registrado un incidente en la planta de Fertiberia del polígono industrial Nuevo Puerto, en Palos de la Frontera, pero el mismo ha sido controlado con medios internos después de activar el plan de emergencia interior.

En cualquier caso, se ha notificado el incidente al Centro de Información y Decisión Medioambiental, dependiente de la Delegación de Sostenibilidad de la Junta en Huelva, y este ha reportado que "todos los valores que se han registrado están dentro del rango".

Asimismo, desde la empresa han señalado a Europa Press que

la causa del incidente se encuentra en "una pequeña fuga en la planta de urea" que "se ha controlado en minutos con medios propios, sin necesidad de intervención externa y sin afectación a personas o al entorno".

EPISODIO DE OLORES

Por otro lado, el 112 ha registrado hasta medio centenar de llamadas alertando de un episodio de fuertes olores que se han podido percibir en la capital y en municipios aledaños.

No obstante, desde Fertiberia han señalado que este episodio de olores "no tiene relación" con la fuga producida en su planta de Palos, apuntando que se trata de "dos temas diferentes" y que "la empresa no está relacionada con la situación de olores".