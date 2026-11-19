Público a la entrada de una película en las puertas del Gran Teatro de Huelva. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha subrayado que la 52 edición del certamen está encontrando una "gran respuesta del público", que está haciendo de cada jornada "una cita compartida alrededor del cine". Así, ha destacado que el cine se vive estos días "dentro y fuera de las salas". "En la expectación antes de una proyección, en las conversaciones que se prolongan al terminar y en las ganas de volver al día siguiente para descubrir otra película".

Así lo ha indicado la organización en una nota, en la que han señalado que el Gran Teatro está registrando una "gran entrada" en las proyecciones de Talento Andaluz, Acento. Cine Español y la Sección Oficial a Concurso.

"El interés por las distintas propuestas ha llevado a varias sesiones a colgar el cartel de no hay billetes, como ocurrió ayer con 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi. La expectación por los títulos más conocidos convive con la curiosidad por las nuevas voces y las historias que el festival acerca cada año a Huelva desde el otro lado del Atlántico", han subrayado desde el certamen.

Así, han señalado que "esa complicidad permite que las películas encuentren un público dispuesto a descubrirlas" y que sus equipos compartan con él las impresiones que dejan en la pantalla.

De la misma manera, han apuntado que "los espectadores también tienen voz en el palmarés", ya que sus votos decidirán los premios de Acento. Cine Español y Talento Andaluz, además del Premio del Público de la Sección Oficial. Una forma de participar que "estrecha aún más su vínculo con el certamen".

Por las mañanas, el protagonismo es de los más jóvenes. Primera Pantalla está recibiendo cada día a miles de escolares de toda la provincia en el Gran Teatro, la Casa Colón y el Espacio Santa Fe. La llegada de los grupos, la "ilusión" de compartir una película con sus compañeros y la experiencia de verla en una gran pantalla "están llenando también de actividad los espacios del festival desde el comienzo de la jornada"

La programación continuará hasta este sábado 21 de noviembre, con nuevas oportunidades para disfrutar de una edición que reúne 106 títulos. Mientras el certamen avanza hacia su clausura, la asistencia a las proyecciones confirma el "protagonismo" del público; "el que descubre una película, la recomienda y vuelve a la sala para dejarse sorprender por la siguiente".