El Festival de Cine homenajeará al cineasta Manuel Summers con la película 'Adiós, cigüeña, adiós'

Publicado 06/11/2018 13:55:08 CET

HUELVA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Huelva, que celebra su 44 edición del 16 al 23 de noviembre, homenajeará al cineasta Manuel Summers, con ocasión del 25 aniversario de su muerte. El Iberoamericano proyectará 'Adiós, cigüeña, adiós', una de sus películas más reconocidas, durante la programación de una sesión especial el próximo 22 de noviembre.

Nacido en Sevilla en 1935, Manuel Summers siempre ha tenido una fuerte vinculación con Huelva, que le llevó a ser el precursor de los chistes de Lepe, localidad donde pasaba sus veranos y que incluso le nombró Hijo Adoptivo. Sus películas se caracterizan por una mezcla de humor negro, carácter satírico y cultura popular, ha informado la organización en una nota.

Con su primera película como director, 'Del rosa al amarillo' (1963) consiguió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián y sólo un año después logró una Mención Especial en el Festival de Cannes con su segundo largometraje 'La niña de luto' (1965).

En los años 80 rodó una trilogía que fue tremendamente exitosa, 'To er mundo é güeno', 'To er mundo é mejó' y 'To er mundo é demasiao', basadas en una cámara oculta y en las bromas callejeras provocadas por el director. Muy populares fueron también fueron las películas 'Sufre Mamón' y 'Suéltate el pelo', protagonizadas por el grupo musical del momento, Hombres G, liderado por su hijo, David Summers.

'Adiós, cigüeña, adiós' (1971), la cinta que será proyectada durante la 44 edición del Festival de Huelva, es su película más representativa gracias a su gran éxito de público. Visto en España por más de tres millones de espectadores, el largometraje tuvo una enorme acogida en varios países latinoamericanos como Argentina; Venezuela, donde se mantuvo más de 20 semanas en cartel; o Colombia, donde fue la más taquillera del año, por encima incluso de 'El padrino'.

La película, protagonizada por María Isabel Álvarez, Francisco Villa, Mercedes Borqué y Alfredo Santacruz, cuenta la historia de dos padres adolescentes que no revelan el embarazo a sus familias y preparan el nacimiento junto a sus dos pandillas de amigos.

Summers, que en 1992 recibió la Medalla de Plata de Andalucía, trabajó también como técnico en TVE y como humorista gráfico en publicaciones como Hermano Lobo o ABC. Falleció en Sevilla el 12 de junio de 1993, a los 58 años de edad, víctima de un cáncer.

SESSIONES ESPECIALES

Además de la dedicada a Manuel Summers, el Festival de Cine de Huelva ha incluido en su programación para la 44 edición otras cuatro sesiones especiales, que servirán para proyectar películas incluídas en la filmografía de los premiados de la 44 edición: 'Las heridas del viento', 'Ana de día', 'Tarde para la ira' y 'Mi querida cofradía'.

Con 'Las heridas del viento', el Iboeromericano rinde homenaje a la actriz Kiti Manver, que recibirá el Premio Ciudad de Huelva durante la próxima edición. 'Las heridas del viento', la ópera prima de Juan Carlos Rubio, Kiti Manver interpreta a Juan, el autor de las cartas de amor que David acaba de descubrir entre las pertenencias de su difunto padre.

Ingrid García Jonsson, que será galardonada con el Premio Luz protagoniza 'Ana de día', el primer largometraje firmado por Andrea Jaurrieta. Ana es una joven formal, educada en una familia de clase media tradicional que un día descubre que una doble idéntica a ella ha ocupado su lugar, llevando a cabo todas sus responsabilidades y obligaciones. Dándose cuenta de que por primera vez es totalmente libre, Ana decide explorar su nuevo anonimato y libertad.

La película elegida para representar la carrera cinematográfica del actor Manolo Solo, que recibirá también el Premio Luz, es 'Tarde para la ira', de Raúl Arevalo. En este thriller, Curro entra en prisión tras participar en el atraco a una joyería. Era el conductor y el único detenido por el robo. Ocho años después sale de la cárcel con ganas de emprender una nueva vida junto a su novia Ana y su hijo, pero se encontrará con una situación inesperada y a un desconocido, José.

En la Gala Talento Andaluz se proyectará la comedia 'Mi querida cofradía', de la directora Marta Díaz. La película cuenta la historia de Carmen, que lleva más de 30 años desviviéndose por la hermandad de su pueblo y sueña convertirse en hermana mayor de la misma, siendo esto algo utópico en un círculo social aún en la actualidad representado por hombres principalmente.

Después de producirse una votación, Ignacio es elegido hermano mayor y, tras un desafortunado accidente, Carmen lo deja inconsciente y tiene que esconderlo en su casa. Todo se complica cuando su hija discute con su marido, actual alcalde del pueblo, y decide volver a casa de su madre.