El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva despliega desde este viernes un centenar de títulos en la 52 edición

Cartel con algunos de los protagonistas del festival. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano abre este viernes, 13 de noviembre, su 52 edición con una gala inaugural que se celebrará a las 20,30 horas en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, retransmitida por Andalucía Televisión, en la que se entregarán los Premios Luz a la actriz Amaia Salamanca y al actor Patrick Criado.

La ceremonia estará conducida por la periodista y presentadora Toñi Moreno y contará con la actuación musical de Pastora Soler. Asimismo, la alfombra roja y el escenario reunirán a rostros conocidos del cine y la televisión española como Belén López, Adrián Lastra, Diego Martín, Carla Díaz, Eduardo Rosa y Antonio Velázquez.

Con esta gala darán comienzo nueve días de programación cinematográfica, homenajes, encuentros profesionales y actividades para todos los públicos que se prolongarán hasta el sábado 21 de noviembre. En total, el certamen onubense presenta un centenar de títulos, de los cuales la mitad cuentan con mujeres en la dirección.

Durante la presentación oficial de esta edición, el director del Festival, Manuel H. Martín, destacó que la Sección Oficial a Concurso reúne doce estrenos nacionales que competirán por el Colón de Oro a la Mejor Película, combinando cineastas de reconocida trayectoria con nuevas voces del panorama iberoamericano. Entre los títulos seleccionados figuran producciones avaladas por su paso por certámenes internacionales como Berlín, Locarno, Toronto, Tribeca o Guadalajara.

En concreto, compiten en la Sección Oficial 'Después de Elena', de Shawn Garry; 'Las flores de Julia', de Cris Tapia Marchiori; 'A margem do rio', de Matheus Farias y Enock Carvalho; 'La vida es', de Lorena Villarreal; 'Soy Mario', de Sharon Kleinberg; 'Funk', de Aly Muritiba; 'Los días libres', de Lucila Mariani; 'Quatro meninas', de Karen Suzane; 'Matapanki', de Diego 'Mapache' Fuentes; 'Pepita la pistolera', de Lucía Puenzo; 'El bovino de los cuernos curvos', de Omar E. Ospina Giraldo; y 'El mundo de Gugu', de Allan Deberton, película elegida por Brasil para competir en los Oscar 2027. Fuera de concurso se proyectarán 'El deshielo', de Manuela Martelli, y 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar.

El Jurado Oficial encargado de fallar el palmarés está integrado por la directora y guionista onubense Remedios Malvárez, la guionista, productora y directora portuguesa Ana Luísa Oliveira y el periodista Moisés Rodríguez.

Además de los Premios Luz entregados en la apertura --que cuentan con el respaldo de la Fundación Atlantic Copper--, el certamen concederá su máximo galardón honorífico, el Premio Ciudad de Huelva, a la intérprete chilena Paulina García, ganadora del Oso de Plata en Berlín y del Premio Platino por 'Gloria', quien además participa este año en dos cintas de la Sección Oficial --'Las flores de Julia' y 'La vida es'--. A estos reconocimientos se suma el Premio al Cineasta Andaluz que entregará RTVA el viernes 20 de noviembre al actor Sebastián Haro.

Por otro lado, el público volverá a decidir con sus votos los galardones de las secciones 'Acento. Cine Español' y 'Talento Andaluz'. En la primera compiten seis largometrajes, entre los que destaca 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, candidata española al Oscar a la Mejor Película Internacional de 2027, junto a obras de Meritxell Colell, Daniel Monzón, Isaki Lacuesta, Aina Clotet y Marta Matute, además de las proyecciones fuera de concurso de 'Ceniza en la boca', de Diego Luna, y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen.

En 'Talento Andaluz' optan al Colón de Plata a la Mejor Dirección Andaluza cinco producciones firmadas por Vanesa Benítez, Hugo Cabezas, Silvia Moreno y Daniel Llamas, Elías Pérez y Abraham López Feria, sumando fuera de concurso títulos como 'El pezón de Elena', ópera prima del realizador onubense Esteban Magaz.

La programación se completa con 31 cortometrajes --siendo el festival calificador para los Premios Goya y el Premio Ibershorts-- y con actividades educativas dirigidas a miles de escolares onubenses a través de programas como 'Primera Pantalla', 'Cine y Valores' y 'Ventana Cinéfila'.

El cierre de esta 52 edición tendrá lugar el sábado 21 de noviembre con una Gala de Clausura presentada por Adolfo Zarandieta, que contará con la participación de los actores Omar Banana y Lucía de la Fuente, la actuación musical de la cantaora onubense Regina y la entrega de los premios del Palmarés Oficial.

El Patronato de la Fundación Cultural del Festival de Cine Iberoamericano está integrado por el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva y la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, contando además con la financiación del ICAA del Ministerio de Cultura, fondos europeos y el apoyo de entidades patrocinadoras y colaboradoras como la Fundación Atlantic Copper.