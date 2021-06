El Festival de Cine de Islantilla (Huelva) proyectará este verano proyecciones procedentes de 25 nacionalidades

HUELVA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización del Festival Internacional de Cine bajo la Luna - Islantilla Cinefórum ha dado a conocer este viernes la relación de doce largometrajes y cien cortos que compondrán la Sección Oficial a Concurso de su edición de 2021, y que aspiran a alzarse con los Premios Luna de Islantilla. En concreto, la muestra cinematográfica exhibirá este verano producciones procedentes de 25 nacionalidades diferentes durante sus sesiones gratuitas al aire libre.

Este festival, que celebrará su decimocuarta edición durante los meses de julio y agosto, desplegará su programación en el Patio del Centro Cultural de Islantilla, abierto a todos los públicos con sesiones gratuitas al aire libre y bajo la luz de la luna estival, y en esta ocasión, por segundo año consecutivo, con un aforo adaptado para adecuarse en todo momento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en prevención del SARS-CoV-2.

Representando a 25 nacionalidades diferentes, Islantilla Cinefórum incluirá doce largometrajes y cien cortos a concurso dentro de su Sección Oficial. En concreto, los largometrajes seleccionados proceden de países como Albania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Turquía.

De este modo, la relación de títulos es la siguiente: 'Al mar', de Marco Antonio Núñez (Chile / 2021); 'Albertina', de Luis Fernando F. Machado (Brasil/2020); 'Amigo', de Óscar Martín (España/2020); 'Antonio Machado. Los días azules', de Laura Hojman (España/2020); 'Cartas mojadas', de Laura Palacios (España/2020); 'El arte de volver', de Pedro Collantes (España/2020).

Igualmente, forman parte: 'El cuento del tío', de Nacho Guggiari (Argentina/2020); 'Love', de Dionis Papadhimitri (Albania/2021)

'My London Lullaby', de Hugo Santa Cruz (Reino Unido/2021)

'Ophir', de Alexandre Berman y Olivier Pollet (Francia/2020)

'Pota', de Ahmet Toklu (Turquía/2021); 'Where is my daughter?', de Gasón Yvorra (Estados Unidos/2020).

En cuanto a la relación de cortometrajes seleccionados, las cien obras representan a las cinematografías de Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Chipre, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irán, Malasia, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Suecia, Turquía y Uruguay.