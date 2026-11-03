El Festival de Huelva y la Fundación Atlantic Copper renuevan su alianza para la 52 edición

La Fundación Atlantic Copper vuelve a ser Colaborador Oficial del Festival de Huelva. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano contará nuevamente con la Fundación Atlantic Copper como Colaborador Oficial en su quincuagésima segunda edición, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre. Con esta renovación, la entidad reafirma su compromiso con uno de los principales acontecimientos culturales de la ciudad y da continuidad a una colaboración consolidada a lo largo de los últimos años.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, el acuerdo ha sido firmado por la presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano y alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, en un acto en el que también ha participado el director del Festival, Manuel H. Martín.

La colaboración permitirá mantener el respaldo de la Fundación Atlantic Copper a los Premios Luz, que ponen en valor trayectorias destacadas y nuevos referentes del audiovisual español, así como a Pantalla Huelva, la sección que da visibilidad a las producciones y al talento creativo de la provincia.

En este sentido, Pilar Miranda ha puesto en valor la "importancia" de contar con el respaldo de las entidades sociales y empresariales de Huelva para seguir impulsando el Festival y fortalecer su proyección.

Asimismo, ha agradecido a la Fundación Atlantic Copper "su implicación con la cultura y su contribución al desarrollo de iniciativas que enriquecen la vida cultural de la ciudad".

Por su parte, Ángeles Sánchez Cueca ha señalado que para la Fundación Atlantic Copper, esta colaboración representa "una oportunidad" para "poner en valor un símbolo profundamente ligado a la identidad de Huelva y, a la vez, seguir impulsando el talento de nuestra tierra". "Un talento diverso, presente en la cultura, la ciencia, la educación y en todas aquellas disciplinas que contribuyen al desarrollo y al futuro de nuestra sociedad".

Como novedad, esta edición se proyectará un documental, dentro de una sesión especial en el marco de la presente edición. Se trata de una producción que ha contado con colaboración de la Fundación Atlantic Copper, 'Cómo habitar un cuerpo', dirigida por el cineasta Cristóbal Osete y producida por Be iZen en colaboración con la Fundación Integralia DKV.

La continuidad de este acuerdo permitirá que la Fundación Atlantic Copper siga contribuyendo al desarrollo de dos iniciativas destacadas del Festival.

Por un lado, los Premios Luz reconocen a profesionales del cine y la televisión cuya trayectoria cuenta con una sólida proyección en la industria audiovisual. Por otro, Pantalla Huelva ofrece un espacio para la difusión de la creación cinematográfica local, favoreciendo el talento de la provincia y la diversidad de propuestas artísticas.