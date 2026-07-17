Finalizan las obras de mejora del centro de cría del lince ibérico de El Acebuche del Marco para Doñana

Visita de la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Laura Martín Murillo, al centro de cría en cautividad del lince ibérico de El Acebuche (Huelva). - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA

ALMONTE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Laura Martín Murillo, ha visitado el centro de cría en cautividad del lince ibérico de El Acebuche (Huelva), en el Espacio Natural de Doñana, junto con representantes del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), la Oficina Técnica de Doñana y la Junta de Andalucía.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, el OAPN ha llevado a cabo recientemente obras de mejora de distintas infraestructuras en este equipamiento, que han supuesto una inversión de más de 540.000 euros dentro del Marco de Actuaciones para Doñana con cargo a fondos NextGeneration EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre ellas, se han adecuado los cercados y se ha renovado la zona de cuarentena, parideras, el área de mantenimiento de conejos, así como la mejora del suministro de agua en todo el centro. En el Marco para Doñana también se integran otras medidas para la conservación del lince en las fincas de Los Mimbrales y Marismillas para reforzar las poblaciones de conejo a través de sueltas y de la mejora de hábitats.

En la visita, Laura Martín Murillo ha subrayado el "papel fundamental" de este centro en el "éxito reproductor del lince ibérico", gracias al programa coordinado de cría ex situ de este felino, que en 2025 cumplió 20 años y que el Ministerio impulsa a través del OAPN en El Acebuche (Huelva) y en Zarza de Granadilla (Cáceres).

Además, Martín Murillo ha destacado que "detrás del trabajo de recuperación del lince ibérico en estos centros hay un gran equipo de profesionales, que ahora tendrán unas instalaciones mejoradas para seguir desarrollando una función esencial para la conservación de la biodiversidad".

14 NUEVOS CACHORROS ESTA TEMPORADA EN EL ACEBUCHE

En el centro de cría de El Acebuche este año han nacido 16 cachorros repartidos en seis camadas, de los que han sobrevivido 14. Los datos reproductivos obtenidos se reflejan también un elevado grado de éxito biológico y de manejo de la especie. Las siete parejas establecidas llegaron a copular y seis de las siete hembras quedaron gestantes, lo que supone una tasa de éxito del 86%, por encima de los valores habituales registrados en el centro.

El programa de conservación ex situ, iniciado en 2003 y desarrollado en el marco del grupo de trabajo técnico coordinado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, nació con el objetivo de preservar la diversidad genética de la especie y proporcionar ejemplares destinados al refuerzo de las poblaciones naturales y a la reintroducción en la naturaleza.

En aquel momento, el lince ibérico se encontraba al borde de la extinción, con menos de un centenar de ejemplares en libertad. Más de dos décadas después, el programa se ha consolidado como una herramienta clave para la recuperación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la fauna ibérica.

El centro de cría de El Acebuche, junto con el de Zarza de Granadilla, incorporado al programa en 2011 y ambos gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, han sido piezas fundamentales en esta estrategia de conservación. Más de 300 cachorros han nacido en los centros gestionados por el OAPN en estos años, contribuyendo de manera decisiva a la recuperación de las poblaciones silvestres.

Muchos de estos ejemplares han sido liberados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Murcia y Portugal, favoreciendo la expansión de la especie más allá de sus últimos refugios naturales. Según el último censo, la población de lince ibérico alcanzó un nuevo registro máximo en 2025 desde que existen datos de seguimiento coordinado, llegando a los 2.663 individuos censados, casi un 11 % más respecto a 2024.

LOS MARCOS PARA DOÑANA

El Gobierno de España ha diseñado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dos Marcos de Actuaciones para Doñana, pioneros en su aplicación y que conjuga restauración ambiental y sensibilidad social, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno.

En total, está prevista una inversión de forma directa de más de 700 millones de euros hasta 2028, desde una perspectiva multidisciplinar que implica ya a doce ministerios. La Oficina Técnica de Doñana, coordinada por el Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del MITECO, es la encargada de realizar el seguimiento de la ejecución de la inversión de estos planes desde el propio territorio.