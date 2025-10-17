Finalizan las retenciones en la A-49 en la provincia de Huelva tras ser extinguido el incendio en un paraje de Niebla

NIEBLA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Infoca, ha dado por extinguido el incendio originado este viernes en el paraje Arroyo de Niebla (Huelva), junto a la A-49, por lo que, según recoge la DGT, las retenciones de vehículos en dicha carretera en la provincia de Huelva han finalizado.

Este incendio provocó kilómetros de retenciones y circulación lenta en dicha vía mientras que los bomberos, tanto del Consorcio Provincial como del Infoca, actuaban en la zona para las labores de extinción.

Según indicaron a Europa Press, el incendio se originó a las 14,27 horas de este viernes en el paraje Arroyo de Niebla y se trataba de un fuego en vegetación de ribera que se encontraba muy próximo al arcén de la A-49, concretamente en el kilómetro 60.

Por parte del Infoca trasladó un grupo forestal y un camión autobomba, mientras que el Consorcio de Bomberos envió tres vehículos y cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto y dos camiones y tres bomberos del parque de Valverde del Camino.

Por otro lado, la DGT informaba de que existía retención y congestión por circulación lenta desde el kilómetro 64,5, en Niebla, al kilómetro 60 en Bonares, sentido Sevilla.