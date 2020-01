La Fiscalía archiva la denuncia contra el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) por el yacimiento de El Eucaliptal

Publicado 31/01/2020 18:44:54 CET

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva ha archivado las diligencias informativas abiertas a raíz de la denuncia del Círculo de Patrimonio Cultural contra el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) por el estado del yacimiento arqueológico de 'El Eucaliptal', según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Así, han indicado que, según la Fiscalía "no se desprende la acusación dolosa de daños al yacimiento". Además, señala que "a la vista de que no ha existido actuación dolosa, hasta el momento no se ha entendido oportuno incoar expediente sancionador en vía administrativa por estos hechos, siendo la vía penal la última ratio".

De igual modo, la fiscal delegada añade que el Ayuntamiento ha dado "inicio de los trámites necesarios para la debida conservación del yacimiento".

El Ayuntamiento de Punta Umbría va a restaurar y a poner en valor el yacimiento arqueológico de 'El Eucaliptal'. El Consistorio puntaumbrieño ha obtenido una subvención de 84.535,28 euros por parte de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, gracias a la condición de Punta Umbría como Municipio Turístico.

Las obras previstas tendrán unas actuaciones arqueológicas y actuaciones arquitectónicas. En estas últimas se construirá una plataforma de acceso y una pasarela perimetral, a lo que se añadirá una serie de señalizaciones informativas sobre los restos.

En cuanto a las acciones arqueológicas, se reexcavarán y limpiarán los restos que se encuentran en la actualidad al aire libre que son trece piletas de salazón, dos canalizaciones de ladrillos, dos estancias y cuatro estructuras murarias. A estas construcciones les aplicará una serie de productos para que se mantengan limpias.

Del mismo modo se tratarán los perfiles de la zona arqueológica de tal manera que se proteja la superficie actual pero sin comprometer una futura excavación o ampliación.