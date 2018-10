Fiscalía revisará incendios anteriores y pedirá reaperturas si hay detenciones

Actualizado 09/08/2018 18:27:02 CET

La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva va a revisar casos de incendios anteriores ocurridos en las mismas zonas que han sufrido fuegos en los últimos días --según ha anunciado el propio consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, "intencionados sin duda"--, para ver si hay conexión, así como también podría pedir la reapertura de estos casos si se llegara a señalar a alguien como presunto autor.

Según han informado a Europa Press desde la Fiscalía, el objetivo es "comprobar si existen conexiones entre estos fuegos y los ocurridos en temporadas anteriores". En el caso de que se detuviera a alguien "se podría pedir incluso la reapertura del caso en concreto, pero se tendría que ir viendo uno por uno".

En cuanto a las posibles detenciones, al concretar las primeras investigaciones que los fuegos de estos días en la Sierra y en la Cuenca Minera, seis en total, produciéndose los más amplios en Nerva y Almonaster, han sido intencionados, desde la Fiscalía aseguran que "es complicado".

Del mismo modo, desde el Ministerio Fiscal inciden en que "no se va a realizar un juicio por un incendio intencionado si no hay una base importante, ya que no se puede sentar a nadie en el banquillo sin posibilidades".

Todos estos fuegos han sido ya extinguidos, a excepción de el de Nerva, que ha calcinado 1.747 hectáreas. En 2017 el 90 por ciento de la superficie quemada en Andalucía se encontró en la provincia onubense, con 14.095 hectáreas quemadas, de las que 12.659 corresponden a los incendios de Moguer, Riotinto-El Campillo y La Granada de Riotinto.