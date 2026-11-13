Frente Amplio Andaluz pide en Huelva "el voto importante" para "seguir avanzando en derechos"

Frente Amplio inicia en Huelva la campaña electoral. - IU HUELVA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Andaluz ha dado esta tarde el pistoletazo de salida a la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un acto celebrado en las carpas de la avenida de Andalucía de Huelva, donde se ha descubierto el cartel electoral de la candidatura ante medio centenar de militantes y simpatizantes y donde han pedido en la provincia el "voto importante".

La candidata al Congreso de los Diputados por la provincia, Rebeca Martín, y la candidata al Senado por Senado de Progreso, Mónica Rossi, han protagonizado un encuentro en el que han situado la "defensa" del derecho a la vivienda, el empleo, las pensiones y los servicios públicos como principales ejes de sus propuestas electorales, ha indicado en una nota.

"Inauguramos esta campaña desde Frente Amplio Andaluz con mucha ilusión, responsabilidad y esperanza", ha manifestado Rebeca Martín, quien ha subrayado la importancia de unas elecciones en las que, a su juicio, "está en juego la sociedad del bienestar" y la posibilidad "de continuar avanzando en derechos sociales durante los próximos cuatro años".

La cabeza de lista al Congreso ha explicado que la campaña de Frente Amplio Andaluz se articulará en torno a tres grandes prioridades: vivienda, pensiones y empleo, a las que se suma la defensa de unos servicios públicos fuertes que "garanticen" el acceso de "toda la ciudadanía" a derechos "fundamentales" como la sanidad, la educación o el transporte.

En materia de vivienda, Martín ha insistido en que "la vivienda es un derecho, no un artículo de lujo" y ha reivindicado la necesidad de adoptar medidas que "permitan hacer frente a las dificultades de acceso a una vivienda digna que sufren cada vez más familias, especialmente entre la población joven y las personas trabajadoras".

Respecto a las pensiones, la candidata ha defendido que "Frente Amplio Andaluz garantizará que ninguna pensión esté por debajo de los 1.300 euros" lo que en Huelva "beneficiará a más de 60,000 pensionistas". En el ámbito laboral, ha apostado por "continuar incrementando el salario mínimo interprofesional, avanzar en la reducción de la jornada laboral y defender el empleo público".

Martín ha reivindicado igualmente las medidas sociales y laborales impulsadas durante los últimos cuatro años por el Gobierno de coalición progresista, al tiempo que ha reconocido que "todavía quedan importantes retos pendientes".

"Tenemos mucha responsabilidad porque tenemos que recordarles a todos los onubenses y las onubenses las mejoras que hemos conseguido gracias a este Gobierno progresista y las muchas mejoras que todavía nos quedan por hacer en los cuatro años siguientes", ha señalado.

En este sentido, la candidata ha explicado que Frente Amplio Andaluz pretende dirigirse especialmente a la mayoría social trabajadora, a las personas que encuentran dificultades para acceder a una vivienda y a las familias que tienen que hacer frente al incremento del coste de la vida.

"Nos presentamos para defender los derechos de la mayoría, de quienes nos levantamos cada mañana para ir a trabajar, de quienes tenemos que buscar una vivienda en la que poder vivir y de quienes sabemos a cuánto está el combustible en todas las gasolineras de alrededor", ha afirmado.

La candidata ha concluido su intervención reivindicando la importancia de la participación electoral el próximo 29 de noviembre y defendiendo el voto a Frente Amplio Andaluz como una apuesta por "la continuidad y ampliación de las políticas sociales".

"Por nosotros, por los que vienen detrás y por nuestros mayores, tenemos la responsabilidad de defender los derechos de la mayoría social", ha manifestado.

AVANCES E INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, la candidata al Senado por la coalición Senado de Progreso, Mónica Rossi, ha defendido la necesidad de recuperar el papel de la Cámara Alta como una institución "útil para la ciudadanía" y "capaz de contribuir al desarrollo de nuevas políticas públicas".

Rossi ha criticado que, durante los últimos cuatro años, el Senado haya sido utilizado, a su juicio, "fundamentalmente como una herramienta de bloqueo de las iniciativas del Gobierno progresista", frente a lo que ha reivindicado una Cámara Alta "propositiva y de avances", que contribuya a "dar respuesta a las necesidades de la población".

La candidata ha mostrado también su compromiso con las políticas feministas y con la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, que ha situado entre las prioridades de su actividad política.

Asimismo, Rossi ha puesto el acento en las "importantes carencias" que presenta la provincia de Huelva en materia de infraestructuras y movilidad, especialmente en lo relativo al transporte ferroviario, y ha defendido la necesidad de comenzar a plantear "nuevas soluciones" que mejoren las comunicaciones y "faciliten los desplazamientos cotidianos" de la ciudadanía.

En este sentido, ha propuesto "empezar a pensar en una red de tren de cercanías para el área metropolitana de Huelva", una iniciativa con la que pretende abrir el debate sobre un modelo de movilidad "más sostenible y capaz de responder a las necesidades de los municipios del entorno de la capital".

Rossi ha defendido que las infraestructuras deben ocupar "un lugar destacado" en la agenda política de la provincia y ha expresado su intención de trasladar estas reivindicaciones al Senado.

Con el descubrimiento del cartel electoral en las carpas de la avenida de Italia, Frente Amplio Andaluz ha iniciado oficialmente una campaña en la que recorrerá distintos municipios de la provincia para dar a conocer sus propuestas en materia de vivienda, empleo, pensiones, igualdad, servicios públicos e infraestructuras, de cara a la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre.