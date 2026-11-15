La fresa de Huelva mantiene a España como líder mundial en exportación y primer productor de la UE

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HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción de Huelva de fresa ha vuelto a situar a España a la cabeza de los países productores de la Unión Europea (UE27) y en el primer puesto del ranking mundial de exportadores durante la campaña 2025/2026, tras alcanzar una producción de 327.255 toneladas, lo que supone un incremento del 3,9 por ciento respecto a 2022, cuando se contabilizaron 313.560 toneladas.

Así se desprende del informe de la campaña 2025/2026 publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que destaca que casi el 96 por ciento de la fresa española se cultiva en la comunidad andaluza, concentrándose prácticamente la totalidad de esta producción en la provincia de Huelva. Asimismo, en torno al 83,1 por ciento de la superficie andaluza dedicada a este fruto rojo se desarrolla bajo sistemas de producción integrada.

En cuanto a la evolución de la superficie cultivada, el documento refleja un aumento del 2,5 por ciento en el periodo comprendido entre 2022 y 2026, registrando un repunte específico del 3% en 2026 en comparación con el año anterior.

Respecto al desarrollo de la campaña, el Observatorio recuerda que se trata de un cultivo estacional cuyos máximos volúmenes se comercializan en primavera, habitualmente entre marzo y abril. No obstante, en la campaña 2025/2026 el pico de producción se concentró en abril debido a las lluvias registradas durante el mes de marzo. Posteriormente, en mayo, la fuerte competencia de las campañas centroeuropeas y el aumento de las temperaturas en Andalucía --que merman la calidad del fruto-- obligan a la retirada progresiva del cultivo.

LIDERAZGO EN EL COMERCIO MUNDIAL Y COMUNITARIO

A escala global, España, gracias a la fresa de Huelva, se consolida como el mayor proveedor de fresa al acaparar el 23 por ciento de las exportaciones mundiales, por delante de México (16,8%) y Estados Unidos (16,4%). Los principales destinos de la fresa española fueron Alemania (29%), Reino Unido (15,1%) y Francia (13,5%). Por su parte, México destinó el cien por cien de sus ventas exteriores a Estados Unidos, mientras que el país norteamericano exportó principalmente a Canadá (69,6%) y al propio mercado mexicano (15,1%).

En el apartado de importaciones mundiales, Estados Unidos encabeza la lista (17,5%), seguido de Alemania (12,8%) y Canadá (11,5%). Mientras que Estados Unidos y Canadá se abastecen casi en exclusiva de sus vecinos México (96,4%) y Estados Unidos (99,7%), respectivamente, Alemania tiene en España a su principal proveedor, con el 52 por ciento de sus compras, seguida a distancia por Países Bajos (18,1%).

Dentro de las fronteras comunitarias, España ejerce como el principal suministrador de la UE27, representando el 47,6 por ciento del volumen y el 43,4 por ciento del valor total de las importaciones de este bloque, donde prácticamente la totalidad de la fresa comercializada es de origen europeo.

Por último, el informe de la Junta de Andalucía constata una evolución positiva de la demanda interna, ya que durante 2025 se incrementó el consumo per cápita de fresa por segundo año consecutivo, tanto a nivel nacional como en el conjunto de Andalucía.