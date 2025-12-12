Freshuelva prevé un ligero incremento del 1% en la superficie de frutos rojos para la campaña 2026

Frutos rojos de Huelva. - FRESHUELVA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha publicado las estimaciones de superficie plantada para la campaña 2026, que reflejan un incremento global del uno por ciento respecto al año anterior, situándose en 12.388 hectáreas destinadas al cultivo de berries en la provincia.

Según ha indicado en una nota, el dato "confirma la estabilidad general del sector y la consolidación de los frutos rojos como motor agrícola y económico de Huelva". La fresa registra un crecimiento del 0,9%, alcanzando las 6.490 hectáreas, manteniéndose como el principal cultivo de berries.

De otro lado, Freshuelva ha explicado que durante el periodo de plantación se produjeron episodios de lluvia y viento que afectaron parte de los cultivos, obligando a reponer algunas infraestructuras de invernadero. Pese a ello, subraya que "el retraso vegetativo ha sido leve" y se prevé, un año más, la presencia de fresa onubense en los mercados nacionales y europeos durante las fiestas navideñas.

La frambuesa mantiene prácticamente su superficie con 1.924 hectáreas, reflejando una "estabilidad" en la planificación de este cultivo, cuya diversidad varietal permite producir tanto en otoño como en primavera. Actualmente se encuentra en plena recolección una parte de estas hectáreas, con destino a los principales mercados europeos.

Por otra parte, la mora experimenta un crecimiento del 2,4%, hasta las 172 hectáreas, un incremento asociado a la introducción de nuevas variedades adaptadas a diferentes ciclos productivos, lo que permite ofrecer fruta durante todo el año y seguir ampliando su presencia en los mercados. En cuanto al arándano, consolida su posición como segundo berry en importancia en la provincia, con un aumento del 1,5% y una superficie total de 3.802 hectáreas.

La diversificación varietal permite disponer de una producción temprana en diciembre, lo que "mejora la competitividad frente a las producciones de Sudamérica" y responde también a "la creciente demanda del consumidor español". No obstante, el sector advierte de la "competencia creciente" de países terceros, como Marruecos y Egipto, así como del "aumento significativo" de superficie en Portugal.

Freshuelva destaca que el ligero incremento de la superficie global "refleja la resiliencia y capacidad de adaptación del sector, que continúa apostando por la innovación varietal, la eficiencia productiva y la profesionalización para mantener su liderazgo en los mercados internacionales".

Finalmente, la asociación ha reafirmado su "compromiso" de seguir trabajando junto a sus empresas asociadas y a las administraciones públicas para "garantizar la sostenibilidad, calidad y excelencia de los frutos rojos de Huelva", un sector "estratégico" para la economía provincial y "referente global" en producción y exportación.