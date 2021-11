La Fundación Atlantic Copper, Fundación La Caixa y la Universidad de Huelva abren el plazo del programa de becas comedor

HUELVA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlantic Copper, junto con la Fundación La Caixa y la Universidad de Huelva, pone en marcha, un año más, una nueva edición del programa de Becas Comedor con el objeto de ofrecer una ayuda a los estudiantes con necesidades económicas para compensar los gastos derivados de su manutención.

Para Antonio de la Vega, director general de la Fundación Atlantic Copper, con la convocatoria de estas becas, la Fundación "cumple uno de sus fines, que es el fomento del desarrollo humano, económico, social y cultural de la provincia de Huelva, principalmente a través de la formación y capacitación intelectual y profesional de jóvenes con un entorno familiar, social y económico adverso".

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, se han concedido un total de 428 ayudas para sufragar los gastos de comedor del alumnado universitario de la provincia, según ha informado la fundación en una nota de prensa.

Entre los requisitos para poder acceder a estas ayudas es necesario estar matriculado en el curso 2021-2022 para la obtención del Título Oficial de Graduado o Máster en cualquier centro de la Universidad de Huelva, con al menos 60 créditos, además de no estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al de los estudios para los que se solicita la beca o ayuda, así como no superar los umbrales de renta y/o patrimonio establecidos por el Ministerio de Educación para la concesión de becas.

En el caso de estudiantes de nuevo ingreso, deberán acreditar una calificación de, al menos, 6,5 puntos para cumplir el requisito académico exigido, mientras que el alumnado que continúa estudios debe haber superado el curso anterior al menos 30 créditos en titulaciones de Ingeniería y Arquitectura; 42 créditos en Ciencias y Ciencias de la Salud, y 48 créditos para el resto de ramas. Las bases se pueden consultar en la web de la Fundación Atlantic Copper.

Como en ediciones anteriores, la ayuda, que se puede solicitar hasta el 17 de diciembre, y que podrá hacerse efectivas en el Comedor Universitario de El Carmen, la cafetería de las Facultades de Trabajo Social y Ciencias del Trabajo, o bien en la cafetería de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo mientras ofrezcan este servicio, establece dos modalidades según los umbrales de renta.

Por un lado, la Modalidad A está destinada a familias que no superen los 13.909 euros de ingresos anuales si tienen cuatro miembros, y consiste en una ayuda de 60 comidas. Mientras, en la Modalidad B, que se enfoca a familias que superen el umbral anterior pero que no lleguen a los 25.495 euros de ingresos anuales (también para el caso de una familia tipo de cuatro miembros), se fija una ayuda de 30 comidas anuales. El pasado curso, se otorgaron ayudas a un total de 136 universitarios, 92 de la modalidad A y 44 de la modalidad B.

SOBRE LA FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

La Fundación Atlantic Copper es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 2009, para dar continuidad, desarrollar y gestionar la acción social de la empresa fundadora. La Fundación ha destinado más de 4,8 millones de euros hasta el ejercicio 2020, desarrollando acuerdos estratégicos con más de 45 entidades y beneficiando directa o indirectamente a más de 50.000 personas.