La Fundación Marcelino Champagnat organiza los tradicionales juegos de Navidad en Pérez Cubillas (Huelva)

Los tradicionales juegos de navidad que la Fundación Marcelino Champagnat organiza en Pérez Cubillas (Huelva). - FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

HUELVA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Pérez Cubillas de Huelva ha acogido este lunes los tradicionales juegos de navidad que la Fundación Marcelino Champagnat organiza en esta zona de la capital. A través de juegos, los menores pueden conseguir puntos que luego canjean por regalos y juguetes.

En este sentido, los Juegos de Navidad es una fiesta para todos los niños y niñas del barrio de Pérez Cubillas, donde a través de diferentes pruebas podrán obtener puntos para canjearlos por juguetes, además de contar con animación y diferentes castillos hinchables, que en en esta ocasión cuenta con la colaboración del Puerto de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva.

En declaraciones a los medios, José Luis González Morgado, referente del área de proyectos de la Fundación ha explicado, que dicha entidad representa a los Hermanos Maristas en "las zonas más complejas de las diferentes ciudades, en este caso en el barrio de Pérez Cubillas, en Huelva".

"Llevamos 30 años trabajando en este barrio, que para nosotros es nuestra casa, y aunque hace más actividades durante todo el año, para nosotros en Navidad es un día muy chulo, porque es un día de fiestas, de juegos, de compartir con los niños, niñas y jóvenes del barrio, que es realmente donde nosotros creemos que tenemos que poner la fuerza", ha comentado.

Al respecto, ha señalado que "se intenta traer la magia todos los días del año", porque es "un barrio que lo necesita, es un barrio precioso, con unos vecinos y vecinas increíbles" y "lo que se intenta es ayudar en todos los sentidos, también en esta fecha, es una actividad más de mucha edad que hacemos".

"No obstante, esta fecha de niños, niñas y jóvenes y de los que ya no lo somos tanto, pero el poder llenar el barrio de juguetes, de castillos hinchables, de actividades y sobre todo ellos valoran mucho sus animadores. No hay que olvidar que tenemos aquí un grupo de más de 50 voluntarios que son los que todas las tardes vienen a hacer los ejercicios con ellos, son los que en verano van de campamento, los que los sábados nos vamos de excursiones. Entonces para ellos son un referente muy positivo. Por ello, celebrar un día de fiesta en navidades con esos animadores para ellos es un regalazo", ha detallado.

Además, González Morgado ha gradecido la labor de los voluntarios que, aunque en la actividad suman entre 55 y 60, la fundación dispone de más de 120. "Lo más bonito es que cada vez más los propios jóvenes del barrio están siendo voluntarios en su propio barrio y es el logro de la intervención que intentamos realizar", ha apostillado.