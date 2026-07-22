Giahsa firma su décimo convenio colectivo "fruto del diálogo y el acuerdo" con la representación de trabajadores

Giahsa ha formalizado este miércoles la firma de su X Convenio Colectivo. - GIAHSA

ALJARAQUE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

Giahsa ha formalizado este miércoles la firma de su X Convenio Colectivo, culminando así un proceso de negociación desarrollado entre la Dirección y el Comité de Empresa, que contó con el respaldo de la Asamblea de Trabajadores celebrada el pasado 14 de julio.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el nuevo convenio es el resultado de "un intenso trabajo de negociación y consenso entre ambas partes, desarrollado desde la voluntad compartida de fortalecer el marco de relaciones laborales de la empresa, consolidar la estabilidad de la plantilla y seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales, económicas y sociales de la misma".

La firma de este acuerdo supone un "nuevo paso" en la consolidación de un modelo de diálogo social que ha permitido alcanzar "soluciones equilibradas y adaptadas a las necesidades actuales de la organización y de su capital humano".

El texto recoge además diversas actualizaciones destinadas a adaptar su contenido a los cambios normativos producidos en los últimos años, reforzando la seguridad jurídica y facilitando su aplicación práctica.

"RESPETO MUTUO Y OBJETIVOS COMUNES"

El gerente de Giahsa, Juan Manuel González Padilla, ha destacado que la firma del convenio constituye "un ejemplo de que el diálogo, la responsabilidad y la voluntad de entendimiento permiten alcanzar acuerdos beneficiosos para todas las partes".

"Este X Convenio Colectivo es fruto del trabajo realizado por la Dirección de la empresa y la representación de los trabajadores desde el respeto mutuo y la búsqueda de objetivos comunes. Hemos logrado un texto equilibrado que aporta estabilidad a la organización, mejora las condiciones de la plantilla y nos permite afrontar con garantías los retos presentes y futuros", ha subrayado.

González Padilla ha señalado igualmente que "la fortaleza de una organización como Giahsa reside en las personas que la integran", por lo que "resulta fundamental seguir avanzando en medidas que contribuyan a mejorar su desarrollo profesional, sus condiciones laborales y su bienestar".

"Este acuerdo nos ofrece un marco actualizado, consensuado y adaptado a la realidad actual de la empresa. Es una herramienta que contribuirá a seguir prestando un servicio público de calidad a los municipios y a mantener un clima laboral basado en la colaboración y la confianza", ha añadido.

El convenio será ahora trasladado a la autoridad laboral competente para su registro y publicación en el correspondiente boletín oficial, completando así el procedimiento legal previo a su entrada en vigor. Con la firma de este X Convenio Colectivo, Giahsa refuerza su compromiso con el diálogo social, la estabilidad laboral y la mejora continua de las condiciones de trabajo, consolidando un marco que permitirá seguir avanzando en los objetivos de modernización, eficiencia y calidad de servicio que caracterizan a la empresa.